Українки, що живуть у Канаді вже понад 6 років, поділилися, до яких речей у країні вони все ще не можуть звикнути, і що їх дратує найбільше.

Життя в іншій країні може бути непростим – адже і звичаї, і менталітет людей відрізняються від звичних. Окрім того, є ще кілька аспектів, які можуть дратувати, пише 24 Канал з посиланням на so.sichkar.

Безхатьки

Українки розповіли, що у Канаді є дуже багато безхатьків, а також поширена наркоманія.

І канадцям це окей,

– додала дівчина.

Важко знайти роботу

Знайти роботу у Канаді без знайомств дуже складно – і водночас в будь-якій структурі працюють начебто дуже некомпетентні люди. Наприклад, консультанти в автосалонах часто нічого не знають про машини.

Українки розповіли, що їх дратує у Канаді: дивіться відео

Зовнішній вигляд

Канадці ставляться до зовнішнього вигляду значно простіше, ніж українці, і часто їм все одно на те, як вони виглядають. Вони можуть виходити на вулицю і у брудних футболках, і з жирною головою.

Сервіс

В Канаді немає правила, що клієнт завжди правий,

– розповіла українка.

Через те що більшість бізнесів – це великі корпорації та монополії, вони можуть не зважати на негативні відгуки. Найчастіше на них навіть не дають відповіді. Українкам жодного разу не вдалося повернути гроші за неякісний товар.

Що варто знати про життя українців в Канаді?