5 перенаселених міст Європи, які більше не хочуть туристів
- Деякі європейські міста, такі як Барселона, Майорка, Канарські острови, Лісабон та Венеція, страждають від надмірного туризму, що погіршує якість життя місцевого населення.
- Експерти з Fodor's Travel закликають враховувати вплив надмірного туризму, який призводить до перенаселеності, зростання цін та проблем із житлом.
У Європі дуже багато красивих місць, які було б цікаво відвідати. Але останніми роками деякі міста страждають від надмірного туризму.
Оскільки скоро у Європі розпочнеться новий туристичний сезон, команда експертів Fodor's Travel назвала найгарячіші точки, щоб люди зважили на вплив надмірного туризму в цих містах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
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Куди не варто їхати у 2025 році
Коли надто багато відвідувачів приїжджають до пункту призначення, це призводить до надмірного туризму.
Наразі Іспанія є однією з найбільш постраждалих від цього явища країн на континенті. Минулого року там вжили жорстких заходів щодо Airbnb та оренди на відпочинок. А місцеві жителі Барселони навіть мочили гостей міста водяними пістолетами, скандуючи: "туристи додому".
Однак це не єдиний напрямок Європи, де мешканці втомилися від натовпів туристів.
Міста, які не хочуть туристів:
- Барселона;
- Майорка;
- Канарські острови;
- Лісабон;
- Венеція.
Експерти радять зважати на проблеми цих напрямків, адже надмірний туризм погіршує якість життя місцевого населення.
Він призводить до перенаселеності, зростання цін, проблем із житлом, погіршення стану інфраструктури та навколишнього середовища.