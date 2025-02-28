В магазинах здирницькі ціни: чи можна везти в ЄС українські горіхи

Магазинні горіхи – доволі дороге задоволення. Тож багато українців, які проживають в країнах ЄС, везуть з собою домашній волоський горіх або фундук.

Чи можна перевозити горіхи через кордон Євросоюзу, розповідає 24 Канал.

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Перевезення горіхів через кордон: правила

У більшість країн ЄС дозволено ввозити невелику кількість горіхів для особистого споживання (наприклад, фундук, волоські, мигдаль), якщо вони:

не містять оболонки (лущені);

не є пророщеними;

призначені для особистого споживання.

Зазначимо, що загалом у країни ЄС, зокрема до Польщі чи Словаччини, дозволяється ввезення до 2 кілограмів фруктів та овочів для особистого користування. І хоч конкретно про горіхи не згадується, при перетині кордону бажано обмежити їхню кількість саме до такої ваги.

Якщо горіхів буде більше, то митники можуть прийняти це за комерційний імпорт. А в такому випадку вони повинні бути сертифікованими.

Так, якщо ви перевозите горіхи у великих обсягах для продажу, потрібно мати:

Фітосанітарний сертифікат (якщо горіхи сирі);

Сертифікат походження (для підтвердження країни-виробника);

Відповідність санітарним нормам ЄС (залежно від країни та типу горіхів).

Деякі горіхи, такі як арахіс, можуть підпадати під додаткові вимоги щодо перевірки рівня афлатоксинів.