Перевезення закруток через кордон: дозволено чи заборонено

Багато українців, які повертаються з дому за кордон, виявляють бажання захопити з собою різноманітні домашні смаколики. Однак, слід пам'ятати про правила проходження митного контролю. Адже не всі харчові продукти можна вивозити.

Зокрема, найчастіше українців цікавить питання закруток. Чи можна перевозити консервацію через кордон розповідає 24 Канал.

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Чи можна перевозити закрутки через кордон

У роз'ясненнях щодо перевезення домашньої консервації митники заявляють, що прямої заборони на такі продукти не існує. Однак остаточне рішення про те, чи можна перевозити ці продукти, за працівниками контрольно-пропускних пунктів.

Річ у тім, що банки із закрутками можуть викликати підозри у митників, що потенційно призведе до конфіскації товару, незалежно від того, чи містить він якісь заборонені предмети.

Митники радять мандрівникам не брати з собою домашню консервацію під час подорожей за кордон, щоб запобігти можливим ускладненням. Замість цього рекомендують упаковувати продукти в харчові контейнери – це значно зменшить ймовірність конфіскації на митниці.

Які продукти перевозити суворо заборонено

Заборонено перевезення різних молочних продуктів, зокрема молока, сиру, кисломолочних продуктів і молочних консервів.

Крім того, свіже м'ясо, а також ковбаси, сосиски, сало та інші м'ясні продукти підлягають конфіскації на прикордонних пунктах пропуску. Заборонено і перевезення м'ясних консервів як домашнього, так і промислового виробництва.

А зі списком дозволених для перевезення за кордон продуктів – можна ознайомитися за посиланням.