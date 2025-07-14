Три найгірші країни для переїзду у світі

Є багато країн, які можуть підійти для еміграції. Але є держави, у які точно не варто переїжджати.

Зокрема на такі країни вказує Індекс людського розвитку ООН. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Economic Times.

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Три країни, у які переїжджати не варто

3 місце – Буркіна-Фасо

Місцева політика нестабільна настільки, що ходити вулицями просто небезпечно, а бідність та відсутність перспектив роблять життя місцевих ще складнішим.

Економічні можливості теж обмежені – країна сильно залежить натурального сільського господарства, яке вразливе до зміни клімату та посухи.



Буркіна-Фасо / Вікіпедія

2 місце – Сьєрра-Леоне

Багато людей живуть у бідності та не можуть знайти роботу. Система охорони здоров'я не має достатніх ресурсів, що ускладнює доступ до якісної медичної допомоги, особливо у селах. Освіту там теж отримати складно.

А політична нестабільність, погана інфраструктура та проблеми з електрикою ще більше розхитують економіку.



Сьєрра-Леоне / Вікіпедія

1 місце – Мозамбік

Там панує сильна економічна нестабільність, і серед населення дуже високий рівень бідності та безробіття.



Мозамбік / Вікіпедія

Місцеву систему охорони здоров'я називають неадекватною – там дуже високий рівень поширення малярії, ВІЛу та СНІДу, тоді як у багатьох районах навіть немає лікарень.

До слова, усі ці держави входять у перелік країн, які найменше відвідують туристи.