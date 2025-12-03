Найкомфортніше для життя місто у світі: переможцем стало несподіване містечко у Європі

Більшість людей прагнуть жити у комфортних містах, що враховують потреби пішоходів. І цьогоріч титул "найбільш комфортного у світі" отримало несподіване місто у Європі.

Глобальний індекс міст оцінив чимало напрямків по всьому світу, аби визначити, який з них найкраще підходить для життя. І одне містечко в Європі визнане найзручнішим для пішоходів, а також першим за шістьма факторами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як визначається найкомфортніше місто для життя?

Під час оцінки міст у світі зважають на шість основних факторів: тривалість життя, дохід на душу населення, рівність доходів, зручності для відпочинку та культури, швидкість інтернету та вартість житла.

Європейські міста у переліку комфортних міст 2025 року зайняли першість, проте в топ пробився також один австралійський мегаполіс. Тож під час планування наступної подорожі варто врахувати рейтинг.

Ось 10 міст, що визнані найкомфортнішими у світі:

Нант. Це гарне місто на заході Франції може похвалитися історичними пам'ятками та жвавим міським життям.

Цюрих . Найбільше місто Швейцарії славиться своїм високим рівнем життя та неймовірними краєвидами, а також яскравою культурною атмосферою.

Рейк'явік. Столиця Ісландії постійно входить до переліку найкращих міст для життя у світі – це ідеальне місце для спокійних прогулянок, спостереження за птахами та активного культурного життя.

Люксембург . Столиця однойменної країни відома низьким рівнем злочинності та бездоганно чистими й красивими вулицями. Окрім того, там є безплатний громадський транспорт.

Базель. Швейцарське місто поєднує багату культуру та практичні й високоякісні умови життя.

Берген. Це місто вважається одним з найкомфортніших у Норвегії – воно може похвалитися неймовірними краєвидами: фіордами, горами та узбережжям.

Берн. Столиця Швейцарії може похвалитися неймовірним середньовічним старим містом, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Канберра. Столиця Австралії відома як надзвичайно комфортний мегаполіс, що поєднує унікальну природну красу, сучасні зручності та добре продуманий міський дизайн.

Гренобль. Саме це місто, розташоване у Французьких Альпах – це справжня перлина, що водночас є найкомфортнішим містом для життя у світі, пише The Telegraph. Жвава культура поєднується з відмінною якістю життя та неймовірною природою. Окрім того, місто є центром наукових досліджень та технологічних інновацій. Гренобль відомий також тим, що є надзвичайно зручним для пішоходів та велосипедистів.

Що ще потрібно знати мандрівникам?