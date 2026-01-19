11 найкрасивіших міст світу: переможці зовсім несподівані

Кілька міст у світі захоплюють не тільки своєю культурою, але з неймовірними зеленими зонами та архітектурними пам'ятками.

Якщо ви плануєте подорож цьогоріч, але ще не знаєте, куди відправитися, цей список може стати чудовим орієнтиром. Отож, 24 Канал з посиланням на Express розповідає про найзахопливіші міста з усієї земної кулі.

Які міста вважаються найкрасивішими у світі?

Сідней, Австралія

Несподівано місто в Австралії отримує лаври найкрасивішого у світі – а все через знакові пам'ятки, приголомшливі білі пляжі та неймовірно красиву гавань. Під час подорожі точно не варто пропустити Оперний театр та міст Харбор-Брідж. А прогулянка Королівським ботанічним садом вразить розкішними та рідкісними рослинами.

Тбілісі, Грузія

Це неймовірне старе європейське місто часто залишається недооціненим туристами, але воно також надзвичайно красиве. Тут поєднуються східні традиції та західні впливи, а різноманітна архітектура міста охоплює століття розвитку: від православних церков до вишуканих будівель у стилі модерн, і до давніх фортець.



Тбілісі у Грузії / Фото Pexels

Сингапур

Для багатьох це місто відоме своєю неймовірною кулінарією світового класу, але також воно може похвалитися бездоганними вулицями, пишними зеленими насадженнями та футуристичними пам'ятками.



Сингапур визнаний одним з найкрасивіших міст світу / Фото Pexels

Париж, Франція

Звісно ж, жоден список найкрасивіших міст не може обійтися без французької столиці, що вже не один рік має титул найромантичнішого міста світу. Тут можна посидіти у затишних кафе, оглянути мальовничу річку Сену, побувати у провідних музеях світу та скуштувати неймовірну кухню: у Париж складно не закохатися.

Хоян, В'єтнам

У світі не знайдеться міста, схожого на Хоян. Вночі його освітлюють ліхтарики усіх кольорів: вони прикрашають не тільки вулиці, але й традиційні човни, що плавно ковзають річкою Хоай.

Все місто ще з 1999 року є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, адже цей стародавній порт сформувався під впливом в'єтнамської, японської, китайської та європейської культур.

Барселона, Іспанія

Барселона – це неймовірне місто, в якому можна знайти усе. Тут і культова архітектура, і золоті пляжі, і жваві райони з розвагами на будь-який смак.

Квінстаун, Нова Зеландія

Квінстаун також відомий як "світова столиця пригод" – а все через неймовірне розташування на озері Вакатіпу та серед Південних Альпів. Кожен краєвид наче сходить з неймовірної листівки. Місто – справжній рай для любителів активного та екстремального відпочинку: тут і катання на гірських велосипедах, і параплани, і лижний спорт, і гідроцикли, і стрибки з парашутами.



У Квінстауні неймовірна природа / Фото Pexels

Стамбул, Туреччина

Стамбул – це місто, сповнене історії, культури та неймовірних краєвидів. Тут можна відвідати ринки спецій, базари, величні мечеті, помилуватися заходами сонця над Босфором.

Сан-Франциско, США

Сан-Франциско – це культове місто завдяки своїм пагорбам, канатним дорогам та неймовірним краєвидам. Кожна вулиця нагадує сцену з фільму, тож варто включити це місто до свого списку бажаних подорожей.



Сан-Франциско точно варто відвідати / Фото Pexels

Палермо, Італія

Палермо, столиця Сицилії, пропонує неймовірний шарм у кожній вузенькій вуличці. Неперевершена їжа, цікава давня архітектура та культура міста роблять його таким, що точно варте окремої поїздки.

Кейптаун, Південна Африка

У цьому місті гори зустрічаються з морем, а у самому місті можна знайти неймовірне поєднання пригод, культури та краси.

Куди ще варто податися туристам?