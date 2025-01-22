Людство вимирає і ситуація не покращується: яка країна може втратити 96% свого населення

Скорочення населення світу настільки значне, що навіть приплив мігрантів недостатній, щоб компенсувати його. За прогнозами демографів, населення України може скоротитися до 76%. Втім, експерти зазначають, що ця цифра не є найтривожнішою у світі.

Найгірша ситуація у Південній Кореї та Китаї. Демографи підтверджують обґрунтованість цих побоювань, пише 24 канал з посиланням на Stats.gov.cn.

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Названо країну, що може втратити 96% населення

Демографи наголошують на критично важливому показнику, відомому як "коефіцієнт відтворення населення", який має перевищувати 2,1 дитини на одну жінку, щоб підтримувати поточний рівень населення на належному рівні. Однак останні дані показують, що в багатьох країнах світу цей показник не досягає бажаного рівня.

Якщо коефіцієнт народжуваності опуститься нижче 1,6, населення може скоротитися вдвічі протягом трьох поколінь. До того ж якщо показник опуститься нижче 1,2 – населення може зіткнутися з різким скороченням до 80% протягом наступного століття.

Така ситуація в різних країнах:

У Південній Кореї коефіцієнт народжуваності становить 0,75; у Китаї – 1,10; у Польщі та Іспанії – 1,12; у Японії – 1,16; в Україні – 1,22; у США – 1,60; у середньому по Євросоюзу – 1,69; в Казахстані – 3,13.

Останні статистичні дані свідчать, що кожна третя жінка не має дітей, що свідчить про нагальну демографічну кризу. Якщо поточні тенденції збережуться, а міграційні моделі залишаться незмінними, експерти прогнозують, що протягом наступного століття населення Південної Кореї може скоротитися на 96%, і це абсолютний лідер демографічної кризи у світі.

У багатьох випадках причини подібні: зростання вартості життя змушує молодих людей відкладати або виключати шлюб і народження дітей, прагнучи здобути вищу освіту та кар'єру. Хоча люди живуть довше, цього недостатньо, щоб не відставати від темпів народжуваності,

– йдеться у повідомленні.

Населення США може скоротитись на 47%, Франції – на 46%, Німеччини – на 68%, України – на 76%, Італії – на 78%, Японії – на 81%, Китаю – на 88% %, Таїланду – на 89%. Аналогічні негативні процеси спостерігаються і в інших країнах, таких як Туреччина, Велика Британія та Мексика.

Що чекає на світ

Експерти попереджають, що до 2200 року людська цивілізація може зіткнутися з "катастрофічним крахом". Вони наголошують на нагальній необхідності для країн світу впроваджувати стратегії, спрямовані на підвищення рівня народжуваності.

Невирішення цього питання може призвести до значного скорочення чисельності населення планети – на сотні мільйонів до кінця цього століття.