31 грудня, 19:28
3

20 найбільш небезпечних міст Європи: туди точно не варто їхати

Марина Блохіна
Основні тези
  • Марсель у Франції визнаний найбільш небезпечним містом Європи через високий рівень злочинності, особливо насильства, пов'язаного з наркотиками.
  • У списку найнебезпечніших міст Європи також увійшло українське місто Одеса з індексом злочинності 55,2.

Перед тим як планувати подорож за кордон, слід оцінити рівень злочинності там, аби переконатися, що поїздка буде безпечною.

Виявляється, п'ять міст з найвищою злочинністю у Європі розташовані у Великій Британії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Окрім того, у першій двадцятці навіть опинилося одне місто з України. 

Які міста Європи є найбільш небезпечними?

Очолює перелік найбільш небезпечних міст Європи Марсель – портове місто на півдні Франції, що є другим за чисельністю населення у країні. Марсель – це також найстаріше місто країни, що славиться багатою історією та надзвичайною красою.

Історичний район Ле-Паньє нагадує музей просто неба, а кришталеві пляжі та яскрава культура приваблюють мільйони туристів щороку. Втім, Марсель може похвалитися ще й високим рівнем злочинності та особливо насильством, пов'язаним з наркотиками. Міністерство юстиції Франції повідомило, що кількість підлітків, залучених до бандитської діяльності, за останні 8 років зросла більш ніж у чотири рази. 

Друге місце посів Бірмінгем – індекс злочинності у місті складає 63,6, а ось індекс безпеки – лише 36,4. Раніше саме Ковентрі вважалося найбільш небезпечним місцем, та зараз Бірмінгем успішно його потіснив, а Ковентрі посів лише 11-ту позицію, пише Numbeo

Також у 20-ці міст з найвищим рівнем злочинності опинилося й одне українське місто – а саме Одеса з індексом злочинності 55,2. 

Ось які міста вважаються небезпечними у Європі:

  • Марсель у Франції;
  • Бірмінгем у Великій Британії;
  • Гренобль у Франції;
  • Неаполь, Італія;
  • Монпельє, Франція;
  • Ліон у Франції;
  • Ніцца у Франції;
  • Нант у Франції;
  • Льєж, Бельгія;
  • Париж, Франція;
  • Ковентрі, Велика Британія;
  • Брюссель у Бельгії;
  • Бредфорд у Великій Британії;
  • Манчестер у Британії;
  • Лондон, Велика Британія;
  • Афіни, Греція;
  • Одеса, Україна;
  • Мальме у Швеції;
  • Амадора в Португалії;
  • Дублін в Ірландії. 

Що ще варто знати туристам?