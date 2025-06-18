Дівчина ледь не загинула через те, що взяла в руки мушлю: відео небезпечної знахідки

Багато з нас люблять збирати мушлі на пляжі. Однак деякі знахідки можуть бути дуже небезпечними.

Зокрема американка Беккі Лі, яка зараз живе в Японії, і гадки не мала про приховану небезпеку, коли підняла гарну мушлю мармурового конусного равлика на пляжі Окінави. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Як мушля може бути небезпечною

Беккі розповіла, що вона має кілька таких мушель у домашній колекції, тож навіть не підозрювала про небезпеку. Однак виявилося, що у мушлі, яку вона підібрала, все ще "сидів" живий морський равлик. А ці істоти дуже отруйні.

Я натрапила на цю мушлю, і, як бачите, це одна з моїх улюблених колекційних мушель, бо візерунок такий приголомшливий. Тож я беру мушлю в руки, і саме тоді помічаю, що вона жива,

– сказала жінка.

На відео можна побачити чорно-білу трубку – це сифон равлика, завдяки якому він випускає отруту. На щастя, жінку не вжалило і вона вчасно помітила небезпеку.

Небезпечна мушля: дивіться відео

Загалом існує понад 700 видів конусних равликів. Всі вони отруйні, однак лише два види – смертельні. Вони настільки небезпечні, що можуть призвести до паралічу або позбавити людину життя менш ніж за 5 хвилин.

Музей природної історії Карнегі стверджує, що мармуровий конусний равлик насправді не вбив би Беккі, тому що вірогідність зустріти смертельного – дуже маленька.

Проте експерти все ж наголошують, що якщо людину ужалив будь-який вид конусного равлика, слід якомога швидше звернутися за медичною допомогою.

До слова, раніше ми попереджали про небезпеку на Канарських островах. Зокрема на острові Лансароте через забруднення води закрили пляж "Плайя Дорада".