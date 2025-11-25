"Це країна паперів та листів": українка розкрила головні мінуси Німеччини

Українка, що з родиною живе у Німеччині, поділилася, що у цій країні не бракує недоліків, що яких вона все ще не може звикнути.

Чимало українців зараз живуть за кордоном, і вибір країни для переїзду – це одне з найважливіших рішень у цій справі. Та для того, аби ухвалити його зважено, потрібно знати про неочевидні недоліки життя за кордоном. Зокрема, українка поділилася, які мінуси помітила у житті в Німеччині, повідомляє 24 Канал з посиланням на galina.goncharova_

Які є мінуси у житті в Німеччині?

Перший недолік, який назвала українка – це те, що у Німеччині все відбувається завжди дуже повільно. Заклади закриваються рано, а в неділю магазини взагалі не працюють – тож покупки варто планувати навколо цього.

Дуже важко записатися до лікаря – для того, аби потрапити до нього, доведеться очікувати місяці.

Українка розповіла про недоліки життя в Німеччині: дивіться відео

Окрім того, у Німеччині дуже багато бюрократії, мало які документи можна оформити онлайн, і потрібно постійно мати справу з паперами та листами. Окрім того, поскаржилася українка і на багато "дивних" німецьких законів.

Якщо зірвеш десь квітку на клумбі – 600 євро штраф,

– поділилася вона.

На відпочинку можна часто зустріти самих лише пенсіонерів, і дівчині це не подобається. Ще одна незвична особливість Німеччини – майже ніде там немає кондиціонерів. І останній мінус – "дуже гидка кава", яка водночас коштує немало.

