"Это страна бумаг и писем": украинка раскрыла главные минусы Германии
- Украинка, которая живет в Германии, отметила, что жизнь там сопровождается значительной бюрократией, в частности, много документов нельзя оформить онлайн.
- Среди других минусов она назвала медлительность обслуживания, отсутствие кондиционеров и высокую стоимость, но низкое качество кофе.
Украинка, которая с семьей живет в Германии, поделилась, что в этой стране хватает недостатков, к которым она все еще не может привыкнуть.
Многие украинцы сейчас живут за границей, и выбор страны для переезда – это одно из важнейших решений в этом деле. Но для того, чтобы принять его взвешенно, нужно знать о неочевидных недостатках жизни за рубежом. В частности, украинка поделилась, какие минусы заметила в жизни в Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на galina.goncharova_
Какие есть минусы в жизни в Германии?
Первый недостаток, который назвала украинка – это то, что в Германии все происходит всегда очень медленно. Заведения закрываются рано, а в воскресенье магазины вообще не работают – поэтому покупки стоит планировать вокруг этого.
Очень трудно записаться к врачу – для того, чтобы попасть к нему, придется ожидать месяцы.
Украинка рассказала о недостатках жизни в Германии: смотрите видео
Кроме того, в Германии очень много бюрократии, мало какие документы можно оформить онлайн, и нужно постоянно иметь дело с бумагами и письмами. Кроме того, пожаловалась украинка и на много "странных" немецких законов.
Если сорвешь где-то цветок на клумбе – 600 евро штраф,
– поделилась она.
На отдыхе можно часто встретить одних лишь пенсионеров, и девушке это не нравится. Еще одна необычная особенность Германии – почти нигде там нет кондиционеров. И последний минус – "очень противный кофе", который в то же время стоит немало.
