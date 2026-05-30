Українці б'ють рекорди на ринку нерухомості Польщі: квартири купують тисячами

Останніми роками ринок житлової нерухомості у Варшаві зазнає помітних змін. Вони частково пов'язані зі зростанням частки іноземних покупців. Девелопери та аналітики відзначають, що дедалі більше угод укладають громадяни інших країн, насамперед України та Білорусі.

Як пише Ewarszawa.pl, попит з боку цих груп стабільно підвищується з року в рік, формуючи помітний тренд на ринку столиці Польщі.

Дивіться також Все у кредит та дні без сонця: жінка розкрила реалії життя у найдорожчій країні світу

Скільки житла придбали українці та білоруси?

За словами Марека Шмідта, директора з продажу компанії Dom Development, частка іноземців серед клієнтів у Варшаві залишається відносно стабільною, але вже на рівні близько 10%.

Серед наших варшавських клієнтів частка іноземців останнім часом залишається стабільною на рівні близько 10 відсотків,

– зазначив він.

Найбільшою групою серед іноземних клієнтів залишаються українці. Вони купують житло у Варшаві як для власного проживання, так і з інвестиційною метою. Другу за активністю групу становлять громадяни Білорусі, чия присутність на ринку також швидко зростає.



Скільки житла придбали українці та білоруси / Фото Unsplash

Експерти пов'язують це з міграційними процесами та змінами на ринку праці у польській столиці. За даними ринку, у 2025 році білоруси придбали в Польщі понад 2700 квартир загальною площею майже 192 тисячі квадратних метрів. Українці наразі володіють близько 9,3 тисячами квартир у країні.

Аналітики зазначають, що попит з боку громадян України та Білорусі вже став одним із факторів, який впливає на структуру попиту в сегменті новобудов у Warsaw, і ця тенденція, ймовірно, збережеться в найближчі роки.

Що відомо про вартість нерухомості в Польщі?