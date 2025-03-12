"Не хочете працювати – їдьте додому": Німеччина оголосила про суворі зміни для українців

Німеччина має намір переглянути свою політику щодо українських біженців. Уряд повідомив, що можливість отримання біженцями соціальних виплат без працевлаштування буде поступово скасована.

При цьому найжорстокіші умови будуть для тих українців, які можуть працювати, але без поважних причин залишається незайнятими. Їм "першим запропонують їхати додому", йдеться у матеріалі rfi, передає 24 Канал.

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Німеччина готує суворі правила для українців

Понад 1,16 мільйона українців наразі проживають у Німеччині, де уряд надає фінансову допомогу для підтримки біженців. Кожен дорослий отримує понад 500 євро на місяць, а сім'ї з дітьми отримують додатково від 300 до 400 євро на кожну дитину, залежно від її віку.

Натомість українці в Німеччині не так активно шукають можливості працевлаштування, як, наприклад, в Польщі чи Чехії, де біженці отримують мінімальну фінансову підтримку. У 2024 році приблизно 300 000 українців, які прибули після повномасштабного російського вторгнення, були офіційно працевлаштовані в країні.

Ситуація навколо цього в Німеччині розвивається, і офіційні особи відзначають, що країна "досягла певної межі". Дебати щодо мігрантів дедалі частіше охоплюють й українських громадян.

Зараз держава прямо всім каже: якщо ви хочете інтегруватися в суспільство, ми дамо вам таку можливість працювати, інтегруватися, розвиватися. Але, будь ласка, скористайтеся цими можливостями, а не просто використовуйте наші соціальні системи,

– розповідають автори матеріалу.

Варте уваги: раніше ми розповідали про причини зменшення виплат в Німеччині.

У нещодавньому аналізі експерти зазначили, що на українців можуть чекати значні зміни в різних секторах. Зокрема:

Наявність роботи стане обов'язковою

Зазначається, що німецький уряд готовий піти назустріч українським працівникам з погляду рівня заробітної плати та спеціальностей. Урядовці підкреслили, що пріоритетом є забезпечення зайнятості цих осіб, зменшення їхньої залежності від бірж праці.

Такий підхід розглядається як ключовий фактор мінімізації їхнього доступу до соціальних виплат.

Українцям запропонують повернутися до своєї країни

Також у своїх заявах чиновники дають зрозуміти, що працездатні особи, які вирішили залишитися безробітними без поважних причин, "першочергово поїдуть додому". Принаймні їм буде запропонована можливість переїхати на території, де немає бойових дій.