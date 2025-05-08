Українці у Німеччині: які зміни чекають біженців найближчим часом

На третьому році повномасштабної війни українці, які проживають за кордоном, стикаються з новими викликами – багато країн переглядають свою політику щодо біженців. Зокрема, суттєві зміни готує і Німеччина.

Очікується скорочення соцвиплат і жорсткіші умови підтримки. Про це пише 24 Канал з посиланням на ексконсула України в Мюнхені, канцлера Українського вільного університету Дмитро Шевченко.

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Німеччина перегляне умови для українців

У зв'язку зі значними змінами в політиці, громадяни України, які проживають у Німеччині під тимчасовим захистом, незабаром можуть зіткнутися зі скороченням соціальної підтримки.

Урядовці оголосили про плани зменшити фінансову допомогу не лише українцям, а й усім отримувачам соціальної допомоги по всій країні.

Вони будуть стовідсотково згортати соціальну підтримку, і це було ясно і до виборів. Вони вже говорять про те, що українські шукачі захисту будуть утримувати менше соціальних виплат, буде більше штрафних санкцій за безробіття,

– зазначив він.

Останніми роками політичний ландшафт Німеччини зазнав значних змін у бік посилення міграційної політики. У 2022 році Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-демократичного союзу, розпалив суперечки, назвавши українських біженців "туристами на соціальній допомозі", що викликало широку реакцію.

Хоча Мерц публічно перепросив, позиція партії щодо посилення міграційного контролю та скорочення пов'язаних з ним витрат залишається непохитною.

Що зміниться для біженців у 2025-му

У рамках значної зміни політики новопризначений уряд під керівництвом Фрідріха Мерца має на меті скоротити щорічну кількість заявок на отримання притулку до рівня нижче 100 000.

Запропоновані адміністрацією заходи включають:

збільшення кількості депортацій,

призупинення програм возз'єднання сімей,

посилення прикордонного контролю.

Мерц підкреслив, що інфраструктура країни намагається впоратися з поточними потребами. Очікується, що поточні переговори з сусідніми країнами сприятимуть впровадженню цих змін.

До слова, правила для українців у всьому ЄС теж можуть переглянути.