У Німеччині стрімко зростає кількість безхатьків: кожен третій – українець

Кількість бездомних осіб у Німеччині перевищила 470 000 осіб. І майже третина з них – біженці з України.

У нещодавньому звіті було виявлено, що в західних федеральних землях спостерігається найвищий рівень бездомності, тоді як на східних – найменший. Про це пише 24 Канал з посиланням на STERN.de.

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Майже третина безхатьків у Німеччині – українці

За останніми даними, приблизно 137 800 українців наразі проживають у притулках та тимчасових помешканнях, наданих муніципалітетами Німеччини. Ця цифра охоплює не лише осіб, офіційно визнаних бездомними, але й тих, хто не має постійної адреси, хоча й має тимчасове житло.

У звіті підкреслюється, що загалом у Німеччині зареєстровано 372 000 бездомних іноземців, причому українці становлять найбільшу групу. Однак важливо зазначити, що ця статистика не враховує осіб, які живуть просто неба, тому реальна кількість бездомних може бути ще вищою.

У Німеччині зафіксовано понад 470 тисяч людей без власного житла, майже третина з них – біженці з України,

– йдеться у повідомленні.

Більшість українських бездомних – це молоді люди та жінки з дітьми, які шукали притулку в Німеччині після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча цим особам надано статус тимчасового захисту, вони стикаються зі значними труднощами в отриманні стабільного житла. Серед чинників, що сприяють цим труднощам:

нестача доступного соціального житла,

мовні бар'єри,

перешкоди у працевлаштуванні,

складна бюрократична система.

До слова, у 2024 році Німеччина видала рекордну кількість паспортів.

Німецькі соцслужби б'ють на сполох

Більшість бездомних у Німеччині зосереджена в густонаселених регіонах, таких як Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг і Берлін, тоді як найменше їх у східних федеральних землях: Тюрингія, Саксонія-Ангальт і Мекленбург-Передня Померанія.

Водночас німецькі соціальні служби висловлюють занепокоєння щодо нинішньої системи розміщення мігрантів, яка, як повідомляється, перевантажена. Експерти закликають уряд посилити житлові програми та полегшити доступ до оренди житла для іноземців, особливо тих, хто постраждав від війни.

Важливо зазначити, що зростання кількості офіційно зареєстрованих бездомних осіб може свідчити не лише про справжнє збільшення кількості бездомних. Це також може бути пов'язане з удосконаленням методів збору даних, оскільки всеосяжна статистика щодо бездомності систематично збирається лише з 2022 року.