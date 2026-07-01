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1 липня, 18:08
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У Німеччині змінюють систему виплат: хто з українців втратить частину допомоги

Альона Гогунська

Німеччина готує масштабну реформу системи соціальної підтримки для українських біженців, які перебувають у країні за статусом тимчасового захисту. Очікується, що нові правила набудуть чинності з 1 липня 2026 року

Однак, як пише Reuters, хоча через законодавчу процедуру терміни можуть бути скориговані.

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Головна зміна полягає в тому, що умови отримання допомоги залежатимуть від дати в'їзду до Німеччини. 

Хто продовжить отримувати допомогу?

Українці, які прибули до Німеччини до 1 квітня 2025 року, продовжать отримувати соціальну допомогу на чинних умовах. Розмір щомісячних виплат та компенсації за житло залишаться без змін. Як і раніше, їх виплачуватиме Jobcenter, хоча сама програма Bürgergeld змінить назву на Grundsicherungsgeld. 

Водночас влада планує посилити контроль за отримувачами допомоги. Від українців вимагатимуть активнішого пошуку роботи, а також обов'язкового відвідування консультацій і зустрічей, призначених службою зайнятості.


У Німеччині змінять правила соцдопомоги для українців / Фото Pexels

Що буде з новоприбулими? 

Значно жорсткіші правила стосуватимуться українців, які в'їхали до Німеччини після 31 березня 2025 року. Для цієї категорії передбачено перехід на систему підтримки, яка застосовується до шукачів притулку з інших країн. Зокрема, плануються такі зміни: 

  • виплати здійснюватиме Sozialamt замість Jobcenter;
  • базова допомога зменшиться приблизно з 563 до 441 євро на місяць;
  • запровадять спеціальну платіжну картку Bezahlkarte, яка обмежує зняття готівки;
  • повноцінне медичне страхування замінять на право отримувати лише базову та невідкладну медичну допомогу. 

Попри зміни у соціальній підтримці, юридичний статус українців не переглядатимуть

Що варто знати про тимчасовий захист у Німеччині?

  • Тимчасовий захист у Німеччині продовжили до 4 березня 2027 року, а посвідки на проживання (Aufenthaltstitel) залишатимуться дійсними автоматично. Звертатися до відомства у справах іноземців для їх переоформлення не потрібно.
  • Також усі українці зі статусом тимчасового захисту й надалі матимуть право офіційно працювати незалежно від дати прибуття до країни.

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