Ібіца попереджає туристів про нові правила: вони почнуть діяти вже влітку
- Ібіца планує встановити обмеження на кількість транспортних засобів на дорогах, дозволяючи максимум 18 918 машин.
- Нові правила є частиною п'ятирічного плану для зменшення дорожнього руху і діятимуть з 1 червня до 15 вересня, якщо їх схвалить парламент Балеарських островів.
Популярний курорт, який щороку обирають для себе тисячі туристів, цього року планує ввести нові правила, аби боротися з надмірним напливом мандрівників.
Надмірний туризм – це проблема, з якою довелося зіштовхнутися майже усім регіонам Іспанії, та на Балеарських островах вона найгостріша. Тож популярна Ібіца оголосила про обмеження дорожнього руху, повідомляє Express.
Які нові правила вводять на Ібіці?
Рада Ібіци цього року запропонувала встановити на літо максимальну кількість транспортних засобів, що можуть бути на дорогах Балеарських островів. І вона становитиме 18 918.
Ці правила зрештою планують запровадити на усіх чотирьох островах архіпелагу, а після того, як правила спершу набудуть чинності на Ібіці та Ферментері, вони стануть загальним законом.
Ці нові правила – частина більшого п'ятирічного плану, що спрямований на скорочення дорожнього руху. Зрештою це має полегшити подорожі й для мешканців, і для туристів протягом найбільш навантажених місяців сезону, пише Euronews. Ці заходи ще має схвалити парламент Балеарських островів, але планується, що вони діятимуть з 1 червня до 15 вересня.
Тільки 2024 року Ібіца прийняла 3,27 мільйона туристів – а це означає, що на кожного місцевого жителя припадало 20 мандрівників.
Що ще потрібно знати туристам?
