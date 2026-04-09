Українцям приготуватися: ЄС кардинально змінює правила перетину кордону вже з 10 квітня

З 10 квітня 2026 року в Європейському Союзі повністю запрацює нова цифрова система в'їзду та виїзду іноземців – EES (Entry/Exit System). Вона застосовуватиметься на зовнішніх кордонах усіх держав-членів ЄС та має посилити безпеку і контроль за перетином кордону.

Про це в Брюсселі повідомила заступниця головної речниці Європейська комісія Аріанна Подеста, передає The Times.

За її словами, Євросоюз повністю готовий до запуску системи.

Система в'їзду-виїзду вже відіграє важливу роль у підвищенні безпеки ЄС,

– наголосила Подеста.

За останні місяці роботи було зафіксовано понад 45 мільйонів перетинів кордону, а також понад 24 тисячі відмов у в'їзді, серед яких понад 600 осіб визначили як потенційну загрозу.

Що відомо про систему EES?

Як нагадує The Guardian, нова система автоматично реєструє в'їзд і виїзд громадян третіх країн, фіксуючи біометричні дані та інформацію про документи. У середньому процедура займає близько 70 секунд, що, за словами представників ЄС, дозволяє ефективно поєднати безпеку і швидкість проходження кордону.

Під час першого перетину кордону потрібно буде пройти повну процедуру реєстрації:

відсканувати паспорт;

зробити фото обличчя;

здати відбитки пальців, за винятком дітей до 12 років.

Водночас у Європейській комісії визнають, що деякі країни-члени все ще стикаються з технічними труднощами. Для цього передбачено гнучкий механізм: у разі значних черг держави зможуть тимчасово призупиняти збір біометричних даних.



Така можливість діятиме щонайменше до вересня, щоб уникнути перевантаження системи в літній період активних подорожей. Як відомо, впровадження EES (Entry/Exit System) розпочалося ще восени 2025 року. Відтепер система стане обов'язковою для використання на всіх зовнішніх кордонах Євросоюзу.