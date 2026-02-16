На Канарах за виклик рятувальників доведеться платити: суворе правило для туристів

Уряд популярних Канарських островів вже почав готувати новий закон – і згідно з ним туристам та місцевим в одному конкретному випадку доведеться платити за виклик рятувальників.

Після численних смертей на Тенерифе протягом останніх місяців місцевий уряд на Канарських островах планує запровадити новий закон, пише Express. Згідно з ним за "необачну" поведінку, що призводить до виклику рятувальників, доведеться платити штраф.

За що доведеться платити штраф на Канарських островах?

В новому законі, який представили 11 лютого, серед інших пунктів щодо цивільного захисту передбачені також і "моделі санкцій за рятувальні операції, спричинені необережністю".

Ми вважаємо, що той, хто діє необачно, має платити. Йдеться не про покарання того, хто випадково впав, а про випадки явної недбалості. Вони ризикують не лише власним життям, а й наражають на небезпеку життя рятувальників,

– заявив генеральний директор з надзвичайних ситуацій Фернандо Фігеро.

Лише за останні кілька місяців чимало відпочивальників загинули саме через необережність. Зокрема, один випадок трапився у Лос-Чарконес на Лансароте, а інший – на Тенерифе. В останньому інциденті троє людей загинули через плавання у природному огородженому басейні Краб-Айленд – попри чітке попередження про погоду на узбережжі.

А менш ніж місяць до того ще троє людей загинули після того, як їх затягнуло у бурхливе море на півночі Тенерифе.

Рятувальні операції часто бувають дорогими, і тому влада Канарських островів переконана, що туристи змушені будуть платити за свою необачність, пише Canarian Weekly.

