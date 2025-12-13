Одна причина, чому у Польщі не можна сушити речі на батареї: знають не всі

Польща – це країна, що дуже популярна серед українців. Деякі їдуть туди на заробітки, а інші переїздять туди.

Чимало людей взимку розвішують одяг не на балконі чи на сушарці, а прямо на батареях, аби він швидше висохнув. Втім, у Польщі це може призвести до несподіваних проблем, повідомляє 24 Канал з посиланням на _hugo_media.

Чому у Польщі не варто сушити одяг на батареях?

Українець, що живе у Польщі, зіштовхнувся з несподіваною проблемою після того, як сушив одяг на батареях – його рахунки за опалення зросли дуже швидко. Вся річ у тому, що в Польщі практично на всіх батареях стоїть термостат.

То лічильник вашої температури, лічильник, скільки ви натопили собі за зиму. І коли ви отак складаєте сушити навіть дитячі речі на батарею, ви закриваєте вихід тепла,

– поділився блогер.

Через це батареї мають більше грітися, аби опалювати як слід все приміщення – а значить, лічильник нарахує більше.

Українець розкрив особливість польських батарей: дивіться відео

І потім у вас буде катастрофа, бо треба буде багато відповідно платити,

– додав він.

Втім, українець все ж сушить одяг на батареї, бо інших варіантів не має.

