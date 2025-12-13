"Я б не наважилася": українка розповіла, чи варто переїжджати до Іспанії зараз
- Іспанія підходить для віддалених працівників, але не всім підійде через ритм життя та рівень заробітків.
- Знання іспанської мови та заощадження важливі для тих, хто планує шукати роботу на місці.
Багато українців живуть за кордоном, або ж лише задумуються над переїздом – і Іспанія є досить популярним вибором.
Українка, що переїхала до Іспанії, розповіла, кому не варто переїжджати до цієї країни – адже далеко не всім підійде ритм життя та рівень заробітків там, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Чи варто переїжджати до Іспанії?
Українка розповіла, що Іспанія – це справжній рай для віддалених працівників, а ось тим, хто не має можливості працювати так, варто замислитися перед переїздом.
Якщо ви хочете шукати роботу на місці, то дуже важливо, чим же ви займаєтеся, і скільки грошей у вас відкладено. Доки ви шукаєте роботу, підтягуєте іспанську мову, або ж вчите її з нуля, вам потрібно десь жити,
– поділилася українка.
Окрім того, вона розповіла, що у великих містах, де є більше роботи, і ціни набагато вищі. Простіше буде знайти роботу людям, що працюють у сферах ремонту, краси чи прибирання та хочуть працювати на українців у Іспанії. А ось для того, аби працювати на іспанських роботодавців, вже потрібне знання мови.
Українка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео
Всі, з ким я спілкуюся і хто добре почуває себе в Іспанії, працюють віддалено не на Іспанію. А також тут добре себе почувають ті, хто пов'язані з приватним медичним страхуванням, туризмом та роботою рієлтора,
– додала блогерка.
Також вона зізналася, що якби не мала віддаленої роботи, то на переїзд до Іспанії не наважилася б. Натомість вона б жила у таких країнах, як Німеччина чи Нідерланди, де зарплати набагато вищі.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе в Іспанії, розкрила несподівані мінуси цієї країни. Зокрема, місцеві дуже шумні та тактильні, і у країні досить низькі зарплати.
Тим часом українка поділилася, чому поїхала з однієї дуже популярної європейської країни – однією з причин стало те, що українців там "звинувачують в усіх проблемах".
