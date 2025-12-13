"Я б не наважилася": українка розповіла, чи варто переїжджати до Іспанії зараз

Багато українців живуть за кордоном, або ж лише задумуються над переїздом – і Іспанія є досить популярним вибором.

Українка, що переїхала до Іспанії, розповіла, кому не варто переїжджати до цієї країни – адже далеко не всім підійде ритм життя та рівень заробітків там, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Чи варто переїжджати до Іспанії?

Українка розповіла, що Іспанія – це справжній рай для віддалених працівників, а ось тим, хто не має можливості працювати так, варто замислитися перед переїздом.

Якщо ви хочете шукати роботу на місці, то дуже важливо, чим же ви займаєтеся, і скільки грошей у вас відкладено. Доки ви шукаєте роботу, підтягуєте іспанську мову, або ж вчите її з нуля, вам потрібно десь жити,

– поділилася українка.

Окрім того, вона розповіла, що у великих містах, де є більше роботи, і ціни набагато вищі. Простіше буде знайти роботу людям, що працюють у сферах ремонту, краси чи прибирання та хочуть працювати на українців у Іспанії. А ось для того, аби працювати на іспанських роботодавців, вже потрібне знання мови.

Українка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео

Всі, з ким я спілкуюся і хто добре почуває себе в Іспанії, працюють віддалено не на Іспанію. А також тут добре себе почувають ті, хто пов'язані з приватним медичним страхуванням, туризмом та роботою рієлтора,

– додала блогерка.

Також вона зізналася, що якби не мала віддаленої роботи, то на переїзд до Іспанії не наважилася б. Натомість вона б жила у таких країнах, як Німеччина чи Нідерланди, де зарплати набагато вищі.

