Маловідомий острів у Греції стає ультрапопулярним у 2026 році: чому туди їдуть
- У 2026 році острів Іос у Греції стає популярним серед туристів, які шукають менш переповнені та більш автентичні місця.
- Острів приваблює увагу своїми культурними містами, як Хора, та історичними пам'ятками, включаючи доісторичне поселення Скаркос і гробницю Гомера.
Греція – це країна пляжів, неймовірних курортів, історії, культури та надзвичайно смачної їжі. Втім, цього року все більше туристів відмовляються від популярних міст та островів, і натомість відкривають для себе менш туристичні точки.
2026 року в об'єктив уваги туристів потрапив острів Іос – він вигідно відрізняється тим, що мандрівників там зовсім небагато – принаймні поки що, пише Euronews.
Цікаво "Знімайте рожеві окуляри": українка розкрила нюанси життя в популярній країні
Куди їдуть туристи у Греції у 2026 році?
Крихітний грецький острів, видається, цьогоріч зіштовхнеться зі справжнім бумом туризму – а все через те, що мандрівники відмовляються від популярних і переповнених туристичних точок, а натомість шукають більш автентичні та не такі розрекламовані місця.
І вже кілька туристичних путівників та популярних ЗМІ виділили острів Іос як ідеальне місце для відпочинку у 2026 році. Міста на острові приваблюють туристів і жвавою культурою, і неприборканою природою. Все це відбувається на тлі того, що грецькі острови намагаються просувати новий туристичний наратив – такий, що підкреслює сталий розвиток, повільний туризм та якість життя.
Особливий інтерес у туристів викликає місто Хору, столиця острова Іос – вона вже ввійшла до 25 найкращих селищ Греції за версією The Times. Тут неймовірні кубоподібні білі будиночки розташовані вздовж вузьких та крутих вуличок. Обов'язково слід відвідати також Панагію Греміотісса – церкву, що розташована на найвищій точці острова. Звідси можна насолодитися неймовірними панорамними видами на Егейське море.
Церква на острові Іос / Фото Pexels
А для любителів історії цікавим буде доісторичне поселення Скаркос неподалік, що датується 3 тисячоліттям до нашої ери, а також гробниця Гомера.
Куди ще варто поїхати туристам?
Цьогоріч туристам радять оминути Венецію – натомість відвідати будь-яке з 5 інших міст-каналів. Вони нічим не гірші за італійську перлину, але туристів там значно менше.
Окрім того, вже названо 10 найромантичніших міст у Європі – кожне з них ідеально підійде для поїздки на День святого Валентина. І Париж несподівано не потрапив навіть до першої п'ятірки.