Польща скорочує список осіб на отримання карти побуту: що очікує на українців вже з 1 червня

З 1 червня 2025 року в Польщі набудуть чинності суттєві зміни до Закону "Про іноземців". Вони призведуть до скорочення категорій, що мають право подавати заяву на отримання карти побиту.

Зміни визначають осіб, які не матимуть права подавати заяву на отримання посвідки, а також тих, хто все ще матиме можливість її отримати. Деталями ділиться 24 Канал з посиланням на Isap.

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Хто більше не зможе подати на карту побиту

Особи, які перебувають у Польщі на підставі короткострокової польської візи, не матимуть права подавати заяву на отримання карти побиту з метою працевлаштування, якщо мета візи:

туризм;

візит до родичів/друзів;

участь у спортивних заходах;

культурні та наукові конференції;

навчання (бакалаврат, магістратура, докторантура);

професійні курси та тренінги;

транзит або транзитний переліт;

лікування;

участь у програмах обміну, волонтаріат, гуманітарні місії.

Буде відмовлено й тим особам, які проживають у Польщі на підставі довгострокових віз або мають документи з інших країн Шенгенської зони. Політика поширюється і на тих, хто отримав дозвіл на в'їзд до країни без візи, наприклад, на підставі запрошення.

Увага: з 1 червня іноземцям, які претендують на карту побуту в Польщі на підставі перерахованих вище умов, буде відмовлено автоматично.

Хто зможе подати заяву на карту побиту

Подати документи можна, як і раніше, якщо польська віза видана для:

ведення бізнесу;

сезонної роботи;

іншої несезонної роботи;

наукової діяльності, стажувань;

возз'єднання сім'ї;

використання прав за Картою Поляка;

тимчасового захисту або репатріації;

гуманітарних підстав;

інших дозволених цілей.

Іноземці, які перебувають у Польщі на умовах мобільності, теж зможуть подавати заяву на отримання карти побиту. Це положення дозволяє особам тимчасово проживати і працювати в Польщі без польської візи або карти побиту за умови, що вони мають дійсний дозвіл на проживання або візу, видану іншою країною Шенгену.

Важливо зазначити, що нові зміни не стосуються українців зі статусом UKR.