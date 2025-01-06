Мінімальна зарплата у Польщі зросла. І це вплинуло на іноземців, які подали документи на отримання карти побиту. Про це пише 24 Канал, посилаючись на yavp.pl.

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Нові вимоги для отримання карти побиту

Тепер мінімальна заробітна плата для отримання карти побиту на підставі працевлаштування у Польщі має бути не нижче 4666 злотих брутто.

Тобто іноземці, чий дохід минулого року не відповідав новому рівню, мають подати оновлені документи в ужондах.

Офіційний дохід не нижче мінімальної зарплати є ключовою умовою для позитивного рішення. За польським законодавством, зарплата нижча за мінімальну є підставою для відмови в отриманні карти побиту незалежно від тривалості робочого часу протягом місяця.

Що стосується людей, які подаватимуть на карту побиту не у зв'язку з працевлаштуванням, то мінімальний дохід повинен становити 1 010 злотих нетто.

А ось у випадку сімей (що особливо актуально при подачі документів на возз'єднання з родиною або за іншими обставинами), то потрібно буде підтвердити, що дохід на 1 особу в родині складатиме не менше 823 злотих на місяць.

До прикладу, якщо в родині з 2-х дорослих та неповнолітньої дитини працює тільки чоловік, то він повинен заробляти мінімум 2 469 злотих нетто, щоб дружина та дитина могли податися на карту побиту.

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