Не в Іспанії: назвали найгірше місто Європи за кількістю шахраїв, які дурять туристів

Європейський індекс шахрайства визначив місто, де найчастіше обманюють туристів. Це навіть не в Іспанії, яка наразі перебуває на другому місці за цим показником.

Згідно з дослідженням, найчастіше туристи стають жертвами шахрайства саме в Парижі, столиці Франції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Express.

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Поширені шахрайські схеми в Парижі

У відгуках мандрівників про шахрайство 537 разів згадувалась Ейфелева вежа – саме там туристів обманюють найчастіше. Біля цієї пам'ятки багато фальшивих продавців квитків.

Крім цього, там аж кишить кишеньковими злодіями, які можуть легко поцупити гаманець.



Біля Ейфелевої вежі дуже багато шахраїв / Pexels

Ще один популярний вид шахрайства в Парижі – так званий "браслет дружби". Коли незнайомець нав'язує вам шнурочок на руку, називаючи це подарунком, а потім просить за це гроші.

Інші популярні види шахрайства в Парижі включають:

фальшиві кіоски обміну валюти;

"чашку для удару" – чашку ставлять там, де хтось випадково вдарить її ногою, потім шахраї вимагають гроші за "збитки";

"золоту каблучку" – шахрай підходить і каже, що нібито знайшов каблучку, пропонує її вам і вимагає гроші натомість.

І пам'ятайте, що їдучи в іншу країну завжди слід бути обережними та тримати головою холодною.