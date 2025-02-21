Не в Іспанії: назвали найгірше місто Європи за кількістю шахраїв, які дурять туристів
- Париж визнаний містом з найбільшою кількістю шахрайств проти туристів в Європі.
- Популярні шахрайства в Парижі включають фальшивих продавців квитків, кишенькових злодіїв, "браслет дружби", фальшиві кіоски обміну валюти та інші схеми.
Європейський індекс шахрайства визначив місто, де найчастіше обманюють туристів. Це навіть не в Іспанії, яка наразі перебуває на другому місці за цим показником.
Згідно з дослідженням, найчастіше туристи стають жертвами шахрайства саме в Парижі, столиці Франції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Express.
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Поширені шахрайські схеми в Парижі
У відгуках мандрівників про шахрайство 537 разів згадувалась Ейфелева вежа – саме там туристів обманюють найчастіше. Біля цієї пам'ятки багато фальшивих продавців квитків.
Крім цього, там аж кишить кишеньковими злодіями, які можуть легко поцупити гаманець.
Біля Ейфелевої вежі дуже багато шахраїв / Pexels
Ще один популярний вид шахрайства в Парижі – так званий "браслет дружби". Коли незнайомець нав'язує вам шнурочок на руку, називаючи це подарунком, а потім просить за це гроші.
Інші популярні види шахрайства в Парижі включають:
- фальшиві кіоски обміну валюти;
- "чашку для удару" – чашку ставлять там, де хтось випадково вдарить її ногою, потім шахраї вимагають гроші за "збитки";
- "золоту каблучку" – шахрай підходить і каже, що нібито знайшов каблучку, пропонує її вам і вимагає гроші натомість.
І пам'ятайте, що їдучи в іншу країну завжди слід бути обережними та тримати головою холодною.