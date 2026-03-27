Ця європейська країна планує скасувати перехід на літній час: годинники переведуть востаннє

Іспанія, як і раніше, збирається перевести стрілки годинника вперед – але, цілком ймовірно, вона робить це востаннє.

Вже цього тижня іспанці, як і майже усі європейці, втратять годину сну – але натомість матимуть довший світловий день після переведення годинників. Перехід на літній час запланований на ранок неділі, 29 березня, пише Express.

Що відомо про перехід на літній час в Іспанії?

О 02:00 годинники на материковій частині країни та на Балеарських островах переведуть на годину вперед, на 03:00. А ось на Канарських островах зміни відбудуться о 01:00. Переводять годинники двічі на рік, і літній час триватиме аж до 25 жовтня, коли Іспанія повернеться до стандартного часу.

Втім, цей перехід на літній час може стати останнім сезонним переведенням годинника в історії країни, а, можливо, і в усій Європі. Уряд Іспанії вже згуртовується, аби скасувати цю практику до кінця 2026 року через проблеми зі здоров'ям та енергетикою, що вона спричиняє.

Довідка. Раніше вигідність запровадження літнього часу зумовлював цикл сну людини: мовляв, зазвичай люди прокидаються на початку світлового дня, або ж перед світанком. А лягають спати значно пізніше, ніж заходить сонце. І зсунувши влітку час активності на годину назад, можна отримати і додаткове світло, і економію електроенергії. Втім, зараз освітлення не становить вагомої частки у витратах електрики, особливо після широкого запровадження електроощадних ламп.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вже навів наукові докази того, що перехід на літній час порушує сон та зовсім не допомагає в економії енергії. Втім, його пропозиція про скасування практики ще не отримала остаточного схвалення від європейських інституцій.

Чому в ЄС все ще переводять годинники?

2018 року Європейська Комісія вже проводила публічні консультації, залучивши до них 4,6 мільйона учасників. І 84% з них висловилися за скасування переведення годинників двічі на рік, пише Euronews.

Попри це, деякі країни ЄС досі стурбовані тим, що скасування практики в окремих країнах може призвести до перебоїв у торгівлі та транскордонній координації. Наприклад, Іспанія географічно відповідає середньому часу за Гринвічем, але з 1940 року дотримується центральноєвропейського часу.

