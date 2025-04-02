Які продукти не можна ввозити в Польщу

При перетині кордону з Польщею з України важливо знати про обмеження на ввезення певних харчів. Оскільки є продукти, які заборонено провозити.

Заборонену продукцію можуть конфіскувати, також прикордонники мають право накласти штраф. Про це розповідає 24 Канал.

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Що не можна провозити в Польщу

При перетині кордону категорично заборонено ввозити:

М'ясо та м’ясні вироби . Зокрема свіже м'ясо, ковбаси, сало та консерви.

. Зокрема свіже м'ясо, ковбаси, сало та консерви. Молоко та молочні продукти. Наприклад сир, йогурт, масло, згущене молоко.

Окрім цього, існують обмеження на ввезення інших харчів. Зокрема попри те, що провезення фруктів та овочів дозволено, у Польщу та інші країни ЄС заборонено ввозити сиру картоплю.

Домашні консерви та продукти домашнього виробництва (наприклад, крафтовий алкоголь та власна консервація) також підпадають під заборону ввезення.

Покарання за провезення заборонених продуктів

Порушення цих правил може призвести до конфіскації заборонених продуктів.

Крім цього, прикордонники можуть накласти штраф у розмірі від 50 до 1000 євро.

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про TransferGo! З ним гроші надійдуть за мить.