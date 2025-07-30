Без цього можуть не пропустити в ЄС: скільки треба грошей для в'їзду в Європу
- Кожна країна ЄС має свої вимоги щодо мінімальної суми грошей для в'їзду: від 3 євро на день в Угорщині до 269 євро на 5 днів в Італії.
- Прикордонники можуть вимагати підтвердження фінансової спроможності у вигляді банківських виписок, оплаченого проживання чи зворотних квитків.
Про це мало хто знає, але при перетині кордону з ЄС потрібно мати певну суму коштів. І в кожної країни свої вимоги.
Насправді про це питають дуже рідко, але прикордонники мають право не пропустити, якщо у мандрівника "замало" грошей. Адже це гарантія, що він повернеться додому. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток zakordon.ua.
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Скільки треба грошей для перетину кордону з ЄС?
- Словаччина
Якщо їдете у Словаччину, то на один день треба мати 56 євро.
- Польща
Щоб поїхати у Польщу на 3 дні, потрібно треба мати 70 євро на день. Якщо ж на довше – то 18 євро на кожен наступний.
Скільки треба грошей для в'їзду в Європу: дивіться відео
- Угорщина
Для поїздки треба мати всього 3 євро на день.
- Італія
Італія вимагає 269 євро на термін до 5 днів.
- Греція
Для поїздки туди треба мати 50 євро в день або мінімум 300 євро на 5 днів.
- Португалія
Для подорожі в Португалію треба мати при собі 75 євро та додатково по 40 на один день перебування.
- Іспанія
Якщо їдете на відпочинок в Іспанію, необхідно мати 71 євро на день.
Зверніть увагу. Враховується не тільки готівка, а й будь-який доказ фінансової спроможності, наприклад: банківські виписки, дорожні чеки, оплачене проживання, зворотні квитки або фінансові гарантії від сторони, яка запрошує.
До слова, нагадаємо, що плата за в'їзд в ЄС зросте з 7 до 30 євро.