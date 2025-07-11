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Закордон Поради тим, хто переїжджає в іншу країну Які продукти можна перевозити через кордон зі Словаччиною
11 липня, 11:11
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Які продукти можна перевозити через кордон зі Словаччиною

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • У Словаччину заборонено ввозити продукти тваринного походження, такі як м'ясо та молочні продукти.
  • Дозволено ввозити до 2 кг печива, шоколаду, макаронів; до 5 кг овочів та фруктів; до 20 кг риби; до 500 г кави; до 100 г чаю; до 1 л міцних напоїв; до 4 л вина; до 16 л пива.

Словаччина – країна ЄС, тож там діють суворі правила щодо ввезення продуктів. Деякі з них категоричного заборонені, але є й ті, які можна провезти.

У Словаччину, як і в будь-яку іншу країну ЄС, не можна ввозити продукти тваринного походження, зокрема мʼясо та молочку. Щодо інших існують певні обмеження. Про це пише 24 Канал.

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Які продукти можна ввозити у Словаччину

Митні правила Словаччини мало чим відрізняються від інших країн ЄС, туди дозволено ввозити:

  • Печиво, шоколад, сухі сніданки, макарони, крупи, цукерки, дитяче харчування, хліб тощо – до 2 кілограмів на людину;
  • Свіжі овочі та фрукти – до 5 кілограмів;
  • Риба – до 20 кілограмів;
  • Кава – до 500 грамів;
  • Чай – до 100 грамів;
  • Міцні напої з понад 22% спирту – до 1 літра;
  • Вино – до 4 літрів;
  • Пиво – до 16 літрів.

Також слід зазначити, що якщо берете з собою канапки в дорогу, то, згідно з правилами, вони повинні бути без м’ясних чи молочних інгредієнтів. Хоча прикордонники часто заплющують на це очі.