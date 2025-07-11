11 липня, 11:11
Які продукти можна перевозити через кордон зі Словаччиною
Основні тези
- У Словаччину заборонено ввозити продукти тваринного походження, такі як м'ясо та молочні продукти.
- Дозволено ввозити до 2 кг печива, шоколаду, макаронів; до 5 кг овочів та фруктів; до 20 кг риби; до 500 г кави; до 100 г чаю; до 1 л міцних напоїв; до 4 л вина; до 16 л пива.
Словаччина – країна ЄС, тож там діють суворі правила щодо ввезення продуктів. Деякі з них категоричного заборонені, але є й ті, які можна провезти.
У Словаччину, як і в будь-яку іншу країну ЄС, не можна ввозити продукти тваринного походження, зокрема мʼясо та молочку. Щодо інших існують певні обмеження. Про це пише 24 Канал.
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Які продукти можна ввозити у Словаччину
Митні правила Словаччини мало чим відрізняються від інших країн ЄС, туди дозволено ввозити:
- Печиво, шоколад, сухі сніданки, макарони, крупи, цукерки, дитяче харчування, хліб тощо – до 2 кілограмів на людину;
- Свіжі овочі та фрукти – до 5 кілограмів;
- Риба – до 20 кілограмів;
- Кава – до 500 грамів;
- Чай – до 100 грамів;
- Міцні напої з понад 22% спирту – до 1 літра;
- Вино – до 4 літрів;
- Пиво – до 16 літрів.
Також слід зазначити, що якщо берете з собою канапки в дорогу, то, згідно з правилами, вони повинні бути без м’ясних чи молочних інгредієнтів. Хоча прикордонники часто заплющують на це очі.