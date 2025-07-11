Які продукти можна перевозити через кордон зі Словаччиною

Словаччина – країна ЄС, тож там діють суворі правила щодо ввезення продуктів. Деякі з них категоричного заборонені, але є й ті, які можна провезти.

У Словаччину, як і в будь-яку іншу країну ЄС, не можна ввозити продукти тваринного походження, зокрема мʼясо та молочку. Щодо інших існують певні обмеження. Про це пише 24 Канал.

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Які продукти можна ввозити у Словаччину

Митні правила Словаччини мало чим відрізняються від інших країн ЄС, туди дозволено ввозити:

Печиво, шоколад, сухі сніданки, макарони, крупи, цукерки, дитяче харчування, хліб тощо – до 2 кілограмів на людину;

Свіжі овочі та фрукти – до 5 кілограмів;

Риба – до 20 кілограмів;

Кава – до 500 грамів;

Чай – до 100 грамів;

Міцні напої з понад 22% спирту – до 1 літра;

Вино – до 4 літрів;

Пиво – до 16 літрів.

Також слід зазначити, що якщо берете з собою канапки в дорогу, то, згідно з правилами, вони повинні бути без м’ясних чи молочних інгредієнтів. Хоча прикордонники часто заплющують на це очі.