В Словакию, как и в любую другую страну ЕС, нельзя ввозить продукты животного происхождения, в частности мясо и молочку. В отношении других существуют определенные ограничения. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие продукты можно ввозить в Словакию

Таможенные правила Словакии мало чем отличаются от других стран ЕС, туда разрешено ввозить:

Печенье, шоколад, сухие завтраки, макароны, крупы, конфеты, детское питание, хлеб и т.д. – до 2 килограммов на человека;

Свежие овощи и фрукты – до 5 килограммов;

Рыба – до 20 килограммов;

Кофе – до 500 граммов;

Чай – до 100 граммов;

Крепкие напитки с более 22% спирта – до 1 литра;

Вино – до 4 литров;

Пиво – до 16 литров.

Также следует отметить, что если берете с собой бутерброды в дорогу, то, согласно правилам, они должны быть без мясных или молочных ингредиентов. Хотя пограничники часто закрывают на это глаза.