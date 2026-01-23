Буде дорожче, ніж розраховували: українка розповіла, що треба знати перед переїздом в Іспанію

Українка Поліна, що живе в Іспанії вже кілька років, розкрила, що саме вона хотіла б знати перед переїздом.

Чимало людей думають про те, аби переїхати за кордон, або ж конкретно до Іспанії. Та до цього важливого рішення потрібно як слід підготуватися, пише mrs.faustova.

Що українка хотіла б знати перед переїздом до Іспанії?

Ціни на оренду

Оренда житла в Іспанії дуже недешева. Коли дівчина тільки переїжджала до країни, вона розраховувала орендувати квартиру приблизно за 1000 євро, але виявилося, що у більшості великих міст ціни стартують принаймні від 1300 євро плюс комунальні послуги.

Немає допомоги від держави

Багато хто питає: ні, ніхто тут ні з чим не допомагає. Можна розраховувати тільки на свої сили. Тому подумайте, ті, хто хочуть переїжджати з Німеччини, чи потягнете ви,

– поділилася дівчина.

Відкладення

Українка попередила, що перед переїздом до Іспанії потрібно обов'язково відкласти досить велику суму грошей: адже все, що ви прорахували собі, виявиться зрештою набагато дорожчим.

Тож перед переїздом потрібно відкласти мінімум 5 000 євро, бо витрат буде чимало – від депозиту за житло до облаштування квартири та часу на пошуки роботи.

Країна

Українка поділилася, що в Німеччині перед багатьма покупками сумнівалася, чи варто їх робити, адже думала, що скоро може поїхати. В Іспанії вона відчула, що це її країна, а тому одразу ж заїхала у неумебльовану квартиру.

Вона не купувала жодних речей, що вже були у вжитку та облаштувала її повністю новими меблями – а все тому, що відчула: Іспанія – це країна, де хочеться залишатися.

Коло спілкування

Якщо ви думаєте, що треба їхати тільки туди, де ваші родичі, знайомі – ні, це не так. Навіть у дорослому віці – я от не ходжу ні на курси, ні на роботу, в мене немає тварин та дітей – а все одно якось так знайомлюся з людьми,

– поділилася дівчина.

Досить швидко вона знайшла собі друзів в Іспанії, тож про це радить не перейматися.

