Закордон Новини про життя за кордоном 5 помилок під час переїзду до Іспанії: більшість українців і не підозрюють
30 грудня, 12:44
3

5 помилок під час переїзду до Іспанії: більшість українців і не підозрюють

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка Анастасія попереджає про необхідність мати достатньо фінансів під час переїзду до Іспанії, оскільки оформлення документів та пошук роботи може тривати довго.
  • Важливо заздалегідь подавати заявку на отримання NIE, щоб уникнути затримок, а також врахувати, що в Іспанії може бути холодно, і не всі іспанці розуміють англійську.

Українка, що вже понад рік живе у Іспанії, розкрила, до чого не була готова, коли лише потрапила до країни.

Чимало людей думають про переїзд до Іспанії – але є кілька помилок, яких дуже легко припуститися під час цього процесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на nastia_espa

Цікаво "Ніколи не відчуєш себе меншовартісним": українка розкрила плюси маленької країни в Європі

Які є помилки під час переїзду в Іспанію

Відсутність фінансової подушки

Українка Анастасія попереджає, що найбільша помилка під час переїзду до цієї сонячної країни – це не мати достатньо фінансів. Адже документи в Іспанії можуть оформлюватися довго, а також може затягнутися й пошук роботи. 

Баритися з отриманням NIE

NIE – це найважливіший документ для українців в Іспанії, але його оформлення може зайняти тижні, тож подати заявку на отримання слід ще під час перебування в іншій країні. Якщо цього не зробити, можна тижнями намагатися отримати документ замість того, аби шукати житло та роботу. 

Українка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео

Думати, що погода завжди сонячна

Чимало людей уявляють, що в Іспанії сонце та тепло тривають цілий рік, але не взяти з собою зимовий одяг буде великою помилкою. 

Знати лише англійську

Чимало іспанців не знають англійською, і порозумітися з ними цією мовою буде зовсім непросто. 

Не готуватися морально

Переїзд – це самотність, стрес та культурний шок, а не тільки море, сонце і вино за 2 євро, – поділилася українка. 

