5 помилок під час переїзду до Іспанії: більшість українців і не підозрюють
- Українка Анастасія попереджає про необхідність мати достатньо фінансів під час переїзду до Іспанії, оскільки оформлення документів та пошук роботи може тривати довго.
- Важливо заздалегідь подавати заявку на отримання NIE, щоб уникнути затримок, а також врахувати, що в Іспанії може бути холодно, і не всі іспанці розуміють англійську.
Українка, що вже понад рік живе у Іспанії, розкрила, до чого не була готова, коли лише потрапила до країни.
Чимало людей думають про переїзд до Іспанії – але є кілька помилок, яких дуже легко припуститися під час цього процесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на nastia_espa.
Які є помилки під час переїзду в Іспанію
Відсутність фінансової подушки
Українка Анастасія попереджає, що найбільша помилка під час переїзду до цієї сонячної країни – це не мати достатньо фінансів. Адже документи в Іспанії можуть оформлюватися довго, а також може затягнутися й пошук роботи.
Баритися з отриманням NIE
NIE – це найважливіший документ для українців в Іспанії, але його оформлення може зайняти тижні, тож подати заявку на отримання слід ще під час перебування в іншій країні. Якщо цього не зробити, можна тижнями намагатися отримати документ замість того, аби шукати житло та роботу.
Українка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео
Думати, що погода завжди сонячна
Чимало людей уявляють, що в Іспанії сонце та тепло тривають цілий рік, але не взяти з собою зимовий одяг буде великою помилкою.
Знати лише англійську
Чимало іспанців не знають англійською, і порозумітися з ними цією мовою буде зовсім непросто.
Не готуватися морально
Переїзд – це самотність, стрес та культурний шок, а не тільки море, сонце і вино за 2 євро, – поділилася українка.
