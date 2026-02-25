"Нас вигнали": українка розкрила, чому поїхала зі Швейцарії

Українка, що досить довго жила у Швейцарії, вирішила переїхати до іншої країни – і причини досить незвичні.

Українка покинула Швейцарію вже два місяці тому, але її підписники досі не розуміють, чому вона це зробила, повідомляє olgamykolaien.ko. Втім, виявляється, і у цій країні не бракує недоліків.

Чому українка поїхала зі Швейцарії?

Українка поділилася, що з її юридичною освітою знайти відповідну вакансію у Швейцарії їй не вдавалося. А ось знижувати рівень свого життя чи втрачати можливості вона не хотіла.

Окрім того, великим мінусом для українки у Швейцарії стало й те, що будь-яке дрібне порушення в цій країні могло обернутися для неї чималим штрафом.

Навіть якщо ти робиш все правильно, все одно боїшся отримати цей неприємний лист. Хоч я за 3 роки нічого не порушила, але відчуття тривоги постійно було зі мною,

– поділилася українка.

І останній, але значний мінус – це складнощі з легалізацією у Швейцарії. Українка хотіла бути впевненою у своєму майбутньому, а ось у Швейцарії доводилося "здогадуватися, як воно буде".

Українка розповіла про причини переїзду зі Швейцарії: дивіться відео

Втім, вона все ж зауважила, що за 3 роки життя у Швейцарії країна дала українці величезний поштовх до розвитку.

До слова, вартість життя у Швейцарії – одна з найвищих у Європі. Одній людині на місяць там потрібно приблизно 1387 франків без урахування оренди – а це значить, що вартість життя там на 305% вища, ніж в Україні, пише Numbeo.

