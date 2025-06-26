КНДР відкрила курорт на ракетному полігоні: епічні фото з Кім Чен Ином

Північна Корея офіційно відкрила пляжний курорт Вонсан. Будівництво завершили із запізненням на 6 років від запланованого терміну.

Офіційну церемонію відкриття провів північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Він назвав проєкт "одним із найбільших успіхів цього року". Про це пише 24 Канал із посиланням на KCNA.

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Що відомо про курорт Вонсан в КНДР

Це морський курорт, розташований на східному узбережжі країни. Цікаво, що його побудували на місці ракетного полігону, на якому раніше випробовували зброю.

На морському курорті КНДР є готелі, ресторани, торгові центри та аквапарк. Серед житла є як і бюджетні комплекси, так і VIP-котеджі та готелі з білими роялями, басейнами та казино.



Курорт Вонсан в КНДР / фото YonhapNews

Кім Чен Ин був у компанії дружини Лі Соль Чжу та дочки Кім Чжу Е. Крім того, на церемонії був російський посол Алєксандр Мацегора.

Відкриття Вонсану: фото YonhapNews

Кім заявив, що Вонсан – перший крок країни у розвитку туризму. Але туроператори переконані, що насамперед його відкриють для росіян, адже саме їх зараз найбільше допускають в окремі регіони країни.

Крім того, напередодні відкриття Вонсану КНДР та Росія відновили пряме авіа- та залізничне сполучення між столицями.