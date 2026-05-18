У Португалії натовпи туристів намагаються спрямувати на річкові пляжі: вже створили застосунок
- Португалія запустила застосунок "River Beaches" для спрямування туристів на менш відомі річкові пляжі, щоб зменшити навантаження на узбережжя Алгарве.
- Застосунок доступний англійською, португальською та іспанською мовами, містить інформацію про 130 пляжів та має зручну систему фільтрації для вибору комфортного місця відпочинку.
Влітку та вже навіть навесні Португалія притягує мільйони туристів – все через неймовірні пляжі та прозору морську воду. Ось тільки величезна кількість мандрівників вже стає проблемою для країни.
Узбережжя Алгарве – це справжня перлина Португалії, та уряд країни вже занепокоєний тим, що людей там надто багато, і це створює навантаження на місцеве населення. Тож нещодавно країна запустила застосунок, в якому відображаються понад 130 альтернативних місць для купання, пише Euronews.
Що відомо про застосунок "River Beaches"?
Якщо під час подорожі ви хочете не лише насолодитися відносною самотністю на пляжі, але ще й дослідити маловідомі місця іншої країни, тоді цей португальський застосунок – це саме те, що потрібно. Він допомагає туристам відшукати приховані й дуже мальовничі місця для відпочинку в глибині країни, далеко від густонаселеного морського узбережжя.
Наразі застосунок доступний в Apple App Store, але незабаром його додадуть також і в Google Play. В ньому вже позначені 130 менш відомих пляжів у внутрішніх частинах країни, з фотографіями та описами.
У Португалії чимало морських пляжів переповнені / Фото Pexels
Застосунок доступний англійською, португальською та іспанською мовою – і він вже містить зручну систему фільтрації, що допомагає обрати максимально комфортне місце для відпочинку: з паркуваннями, ресторанами, туалетами, рятувальниками та усіма іншими важливими для відпочивальників факторами.
Річкові пляжі в Португалії стають все популярнішою альтернативою морю – особливо у часи літньої спеки. Адже чимало з них розташовані у лісистих гірських районах країни – навколо річок Монтегу, Зезере та Алва.
Наразі застосунок безплатний та не містить жодної реклами – втім, розробники вже заявили, що 50% від прибутку, отриманого з програми, використають на проєкти з відновлення річок та утримання водних об'єктів по всій Португалії.
Скільки туристів буває у Португалії щороку?
Лише в серпні 2024 року Португалія встановила новий туристичний рекорд – за місяць у крані зареєстрували 10,8 мільйона ночівель – а це на 3,8% більше, ніж за рік до того. А загалом за серпень у країні побували 3,8 мільйона відпочивальників.
І головним напрямком Португалії все ще залишається Алгарве, пише ETIAS. Та, що цікаво, значна кількість туристів там – це не лише іноземці, але й самі португальці.
Показники Алгарве у серпні відображають уподобання місцевих туристів, які залишаються нашою основною клієнтурою. Ці результати демонструють силу та привабливість цього напрямку,
– заявив президент Ради з туризму Алгерве Андре Гомес.
Що ще слід знати туристам у Португалії?
Наплив туристів призводить до того, що Португалії доводиться не лише розвивати менш популярні пляжі, але й вводити суворі правила у курортних містах. Нещодавно заборони для мандрівників з'явилися і у містечку Албуфейра – там вже можна отримати штраф у 1500 євро за елементарну дію.
Заборонено відтепер носити купальник за межами пляжу чи басейну, а також споживати алкоголь на вулиці. Каратимуть і за ще одну неприємну для місцевих дію – плювання на вулиці.