Багато українців вже у січні бронюють відпустки на літо – і чимало людей прямують до сонячної Португалії. Втім, перед тим, як вирушити у подорож, слід дізнатися про нове правило на популярних курортах країни, пише Express.

Яка нова заборона для туристів з'явилася у Португалії?

Надмірний туризм вже давно став великою проблемою для популярних курортів, і Португалія не виняток. А чимало туристів ще й мають "антисоціальну" поведінку та погано впливають на навколишнє середовище – і все це спонукає місцеву владу ухвалювати все нові й нові заборони.

Португалія – це не єдина країна, яка вдалася до подібних заходів. На багатьох курортах Іспанії діють схожі правила: наприклад, там вже заборонені куріння та вейпінг на популярних пляжах, а також є правила щодо відповідного одягу у громадських місцях, пише Euronews.

До останнього правила приєдналася й Португалія – місто Албуфейра забороняє відтепер носити купальники у громадських місцях поза пляжем чи басейном. Кожен, хто не дотримується цього правила, може отримати штраф у 1500 євро. Подібні заборони вже діють не тільки у Барселоні, але й у Дубровніку та Ніцці.

Нові правила поведінки передбачають ще кілька заборон:

споживання алкоголю на вулиці (300 – 1500 євро);

кемпінг у не відведених для цього місцях (150 – 750 євро);

плювання у громадських місцях (750 євро).

Що ще варто знати туристам?