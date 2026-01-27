Многие украинцы уже в январе бронируют отпуска на лето – и многие направляются в солнечную Португалию. Впрочем, перед тем, как отправиться в путешествие, следует узнать о новом правиле на популярных курортах страны, пишет Express.

Какой новый запрет для туристов появился в Португалии?

Чрезмерный туризм уже давно стал большой проблемой для популярных курортов, и Португалия не исключение. А многие туристы еще и имеют "антисоциальное" поведение и плохо влияют на окружающую среду – и все это побуждает местные власти принимать все новые и новые запреты.

Португалия – это не единственная страна, которая прибегла к подобным мерам. На многих курортах Испании действуют похожие правила: например, там уже запрещены курение и вейпинг на популярных пляжах, а также есть правила относительно соответствующей одежды в общественных местах, пишет Euronews.

К последнему правилу присоединилась и Португалия – город Албуфейра запрещает отныне носить купальники в общественных местах вне пляжа или бассейна. Каждый, кто не соблюдает это правило, может получить штраф в 1500 евро. Подобные запреты уже действуют не только в Барселоне, но и в Дубровнике и Ницце.

Новые правила поведения предусматривают еще несколько запретов:

потребление алкоголя на улице (300 – 1500 евро);

кемпинг в не отведенных для этого местах (150 – 750 евро);

плевок в общественных местах (750 евро).

Что еще стоит знать туристам?