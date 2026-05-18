Побережье Алгарве – это настоящая жемчужина Португалии, и правительство страны уже обеспокоено тем, что людей там слишком много, и это создает нагрузку на местное население. Поэтому недавно страна запустила приложение, в котором отображаются более 130 альтернативных мест для купания, пишет Euronews.

Интересно Туристический хаос: на острове в Испании объявили войну пляжным лежакам

Что известно о приложении "River Beaches"?

Если во время путешествия вы хотите не только насладиться относительным одиночеством на пляже, но еще и исследовать малоизвестные места другой страны, тогда это португальское приложение – это именно то, что нужно. Оно помогает туристам отыскать скрытые и очень живописные места для отдыха в глубине страны, вдали от густонаселенного морского побережья.

Сейчас приложение доступно в Apple App Store, но вскоре его добавят также и в Google Play. В нем уже обозначены 130 менее известных пляжей во внутренних частях страны, с фотографиями и описаниями.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить



В Португалии немало морских пляжей переполнены / Фото Pexels

Приложение доступно на английском, португальском и испанском языке – и оно уже содержит удобную систему фильтрации, что помогает выбрать максимально комфортное место для отдыха: с парковками, ресторанами, туалетами, спасателями и всеми другими важными для отдыхающих факторами.

Речные пляжи в Португалии становятся все более популярной альтернативой морю – особенно во времена летней жары. Ведь многие из них расположены в лесистых горных районах страны – вокруг рек Монтегу, Зезере и Алва.

Сейчас приложение бесплатное и не содержит никаких бесплатное и не содержит никакой рекламы – впрочем, разработчики уже заявили, что 50% от прибыли, полученного из программы, используют на проекты по восстановлению рек и содержание водных объектов по всей Португалии.

Сколько туристов бывает в Португалии ежегодно?

Только в августе 2024 года Португалия установила новый туристический рекорд – за месяц в стране зарегистрировали 10,8 миллиона ночевок – а это на 3,8% больше, чем за год до того. А всего за август в стране побывали 3,8 миллиона отдыхающих.

И главным направлением Португалии все еще остается Алгарве, пишет ETIAS. И, что интересно, значительное количество туристов там – это не только иностранцы, но и сами португальцы.

Показатели Алгарве в августе отражают предпочтения местных туристов, которые остаются нашей основной клиентурой. Эти результаты демонстрируют силу и привлекательность этого направления,

– заявил президент Совета по туризму Алгерве Андре Гомес.

Что еще следует знать туристам в Португалии?

Наплыв туристов приводит к тому, что Португалии приходится не только развивать менее популярные пляжи, но и вводить строгие правила в курортных городах. Недавно запреты для путешественников появились и в городе Албуфейра – там уже можно получить штраф в 1500 евро за элементарное действие.

Запрещено отныне носить купальник за пределами пляжа или бассейна, а также потреблять алкоголь на улице. Наказывать и за еще одно неприятное для местных действие – плевание на улице.