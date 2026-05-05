На це варто зважити: українка розкрила плюси та мінуси непопулярного регіону Іспанії

Багато українців, що переїздять до Іспанії, обирають життя у великих містах на півдні, аби протягом усього року насолоджуватися сонцем та теплом. Та північ Іспанії також має чимало переваг.

Українка Майя оселилася в регіоні Астурія, що на півночі Іспанії – і поділилася, що там вистачає і плюсів, і недоліків. Та все ж варто зважати на нього як варіант для людей, що замислюються про переїзд, повідомляє mayadeschanel.

Що треба знати перед переїздом на північ Іспанії?

Передусім українка зазначила, що на півночі Іспанії є значно більше дешевого житла під оренду чи купівлю. А у невеликих містах чи селах й досі можна знайти три– чи чотирикімнатні квартири всього за 17 – 25 тисяч євро.

І це буде не закинуте село на чотири хати, а нормальна інфраструктура, з супермаркетом, школою, ринком і так далі,

– поділилася дівчина.

Та з вартості житла все ж випливає один з найбільших недоліків життя в Іспанії – мала кількість роботи. Але це мінус не лише Астурії, але й усієї Іспанії. Українка попереджає, що з роботою у країні все не дуже добре, але вона все ж є.

До слова, рівень безробіття в країні потрохи зменшується – у 2025 році він становив приблизно 10,45% – а це найменший показник за останні 18 років, пише Trading Economics.

Але якщо ви хочете жити біля моря, зовсім необов'язково подаватися на південь – в Астурії також є чимало красивих та доглянутих піщаних пляжів. Окрім того, у цьому регіоні дуже добре розвинений громадський транспорт – він доступний та комфортний, і проїзд, за словами українки, виходить "майже безкоштовним".

Але вистачає й недоліків:

Мало магазинів. У невеликих містах Астурії великий торговий центр може бути один на кілька міст.

Потрібно знати іспанську . В менш туристичних районах країни місцеві часто не знають англійської, і без іспанської буде складно.

Довгі записи до лікарів . Українка попередила, що після звернення до лікаря можна отримати запис на зустріч з ним аж за 3 місяці.

Сієста. Через сієсту та свята у магазинів та державних установ часто буває непередбачуваний графік: вони не працюють кілька годин вдень, а на свята та в неділю майже усе зачинено.

