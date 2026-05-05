Украинка Майя поселилась в регионе Астурия, что на севере Испании – и поделилась, что там хватает и плюсов, и недостатков. И все же стоит учитывать его как вариант для людей, что задумываются о переезде, сообщает mayadeschanel.

Что надо знать перед переездом на север Испании?

Прежде всего украинка отметила, что на севере Испании есть значительно больше дешевого жилья под аренду или покупку. А в небольших городах или селах до сих пор можно найти три– или четырехкомнатные квартиры всего за 17 – 25 тысяч евро.

И это будет не заброшенное село на четыре дома, а нормальная инфраструктура, с супермаркетом, школой, рынком и так далее,

– поделилась девушка.

Но из стоимости жилья все же следует один из самых больших недостатков жизни в Испании – малое количество работы. Но это минус не только Астурии, но и всей Испании. Украинка предупреждает, что с работой в стране все не очень хорошо, но она все же есть.

К слову, уровень безработицы в стране понемногу уменьшается – в 2025 году он составлял примерно 10,45% – а это наименьший показатель за последние 18 лет, пишет Trading Economics.

Но если вы хотите жить у моря, совсем необязательно подаваться на юг – в Астурии также есть немало красивых и ухоженных песчаных пляжей. Кроме того, в этом регионе очень хорошо развит общественный транспорт – он доступен и комфортный, и проезд, по словам украинки, получается "почти бесплатным".

Но хватает и недостатков:

Мало магазинов. В небольших городах Астурии большой торговый центр может быть один на несколько городов.

Нужно знать испанский . В менее туристических районах страны местные часто не знают английского, и без испанского будет сложно.

Долгие записи к врачам . Украинка предупредила, что после обращения к врачу можно получить запись на встречу с ним аж за 3 месяца.

Сиеста. Из-за сиесты и праздников у магазинов и государственных учреждений часто бывает непредсказуемый график: они не работают несколько часов днем, а на праздники и в воскресенье почти все закрыто.

