Польща запровадила прикордонний контроль з двома країнами ЄС: навіщо це

Польща запровадила тимчасовий прикордонний контроль на своїх кордонах з Німеччиною та Литвою. Рішення було прийнято в рамках зусиль уряду по боротьбі з нелегальною міграцією.

Вибіркові заходи прикордонного контролю було запроваджено з ранку 7 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Польща перевірятиме на кордонах з Німеччиною та Литвою

Влада Польщі посилює прикордонний контроль у 52 пунктах на польсько-німецькому кордоні та 13 пунктах на кордоні з Литвою. До перевірок залучені сотні прикордонників, поліцейських, військової жандармерії та сил територіальної оборони.

Співробітники прикордонної служби в першу чергу перевірятимуть мікроавтобуси та транспортні засоби з великою кількістю пасажирів, особливо ті, що мають тоноване скло. До водіїв, які намагатимуться перетнути кордон у заборонених місцях, застосовуватимуться санкції, включаючи штрафи.

Слід зауважити, що ці прикордонні перевірки спричинили зміни в організації дорожнього руху, зокрема, можливе скорочення кількості смуг руху та запровадження нових знаків обмеження швидкості.

Вже є результати

Важливою подією в межах нового рішення стало затримання на литовському кордоні громадянина Естонії, підозрюваного у перевезенні 4 нелегальних мігрантів, ймовірно, громадян Афганістану. Цей інцидент став першим випадком, коли нещодавні перевірки на кордоні довели свою ефективність у виявленні потенційної контрабандної діяльності.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Томаш Семеняк заявив, що основною метою цих посилених прикордонних перевірок є зміцнення національної безпеки та розв'язання міграційних проблем. Він підкреслив, що ці заходи не мають на меті ускладнити життя пересічних громадян.

Ми зробимо усе можливе, щоб ці вибіркові перевірки спричиняли якомога менше незручностей полякам, литовцям та іншим громадянам ЄС,

– зазначив Семеняк.

Тимчасові заходи прикордонного контролю запроваджені терміном на 30 днів з можливістю їх продовження.