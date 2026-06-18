Польща різко змінила правила: робочих віз для іноземців стало у 8 разів менше

У першому кварталі 2026 року Польща видала іноземцям лише 16 тисяч робочих віз. Це майже у вісім разів менше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли було оформлено 123 тисячі таких документів.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA).

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Чому Польща зменшила видачу віз іноземцям?

У відомстві зазначили, що скорочення стало результатом посилення міграційної політики та боротьби зі зловживаннями під час оформлення документів для іноземців.

Імміграція повинна приносити реальні переваги, бути пропорційною можливостям держави та не впливати негативно на соціальну згуртованість,

– наголосили у польському МВС.

За даними міністерства, у першому кварталі 2022 року Польща видала близько 122 тисяч дозволів на роботу. Натомість у перші три місяці 2026 року таких документів було лише 38 тисяч.

Таким чином, їхня кількість скоротилася на 69%. Крім того, Польща суттєво обмежила видачу студентських віз. Якщо у 2021 році іноземці отримали майже 31 тисячу таких документів, то у 2025 році – лише 11 тисяч.



Польща у вісім разів скоротила видачу робочих віз іноземцям / Фото Unsplash

Що кажуть в уряді?

Уряд пояснює це запровадженням додаткових перевірок у консульствах та посиленням співпраці з навчальними закладами, що дозволило зменшити випадки використання статусу студента для інших цілей.

Зросла й кількість депортацій. У першому кварталі 2022 року польські прикордонники виконали близько 900 рішень про примусове повернення іноземців, тоді як за аналогічний період 2026 року було депортовано вже 2700 осіб.

У польському МВС наголошують, що нині документи отримують лише ті іноземці, чия присутність є корисною для економіки країни та не становить загрози державній безпеці. Уряд називає нинішню міграційну політику більш вибірковою та орієнтованою на контроль над міграційними процесами.

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