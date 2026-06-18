Об этом сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши ( MSWiA).
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Почему Польша сократила выдачу виз иностранцам?
В ведомстве отметили, что сокращение стало результатом ужесточения миграционной политики и борьбы со злоупотреблениями при оформлении документов для иностранцев.
Иммиграция должна приносить реальные преимущества, быть соразмерной возможностям государства и не влиять негативно на социальную сплоченность,
– подчеркнули в польском МВД.
По данным министерства, в первом квартале 2022 года Польша выдала около 122 тысяч разрешений на работу. Зато в первые три месяца 2026 года таких документов было всего 38 тысяч.
Таким образом, их количество сократилось на 69%. Кроме того, Польша существенно ограничила выдачу студенческих виз. Если в 2021 году иностранцы получили почти 31 тысячу таких документов, то в 2025 году – всего 11 тысяч.
Польша в восемь раз сократила выдачу рабочих виз иностранцам / Фото Unsplash
Что говорят в правительстве?
Правительство объясняет это введением дополнительных проверок в консульствах и усилением сотрудничества с учебными заведениями, что позволило сократить случаи использования статуса студента для других целей.
Увеличилось и количество депортаций. В первом квартале 2022 года польские пограничники исполнили около 900 решений о принудительном возвращении иностранцев, тогда как за аналогичный период 2026 года было депортировано уже 2700 человек.
В польском МВД отмечают, что в настоящее время документы получают только те иностранцы, чье присутствие полезно для экономики страны и не представляет угрозы государственной безопасности. Правительство называет нынешнюю миграционную политику более избирательной и ориентированной на контроль над миграционными процессами.
Европа закрывает границы: что об этом известно?
- Ранее мы писали, что сейм Латвии принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное ужесточение правил въезда, пребывания и трудоустройства граждан стран, не входящих в Европейский Союз.
- Кроме того, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подписал постановление, ограничивающее приток трудовых мигрантов из стран, не входящих в Европейский Союз. Отныне в стране больше не будут выдавать новые виды на жительство по упрощенной схеме трудоустройства, введенной предыдущим правительством Виктора Орбана.