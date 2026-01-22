Неприємний сюрприз для водіїв: у Польщі готують нові правила для українських авто

У Польщі готуються посилити правила для автомобілів на іноземній реєстрації, зокрема з українськими номерами. Мовиться про обов'язковий технічний огляд, а також реєстрацію таких транспортних засобів на території країни.

Як повідомляє портал InPoland, уряд Польщі вже підготував відповідні зміни до нормативних актів.

Що відомо про зміни?

Нововведення мають на меті врегулювати використання автомобілів, які тривалий час перебувають у країні, але зареєстровані за кордоном. Згідно з підготовленими пропозиціями, власників авто на українських номерах можуть зобов'язати проходити техогляд за польськими правилами.

Як пише bezprawnik.pl, окрім цього, планується запровадження обов'язкової реєстрації таких транспортних засобів у Польщі, якщо вони використовуються на постійній основі. Очікується, що нові вимоги торкнуться насамперед автомобілів, які перебувають у країні тривалий час, зокрема тих, що використовуються для роботи або щоденних поїздок.



У Польщі готують нові правила для українських авто / Фото Unsplash

Деталі щодо термінів запровадження змін та можливих винятків для українців наразі уточнюються. У разі ухвалення нових правил власникам авто на українських номерах доведеться заздалегідь подбати про відповідність транспортних засобів польським технічним вимогам та підготуватися до процедур реєстрації.

