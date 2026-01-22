Неприємний сюрприз для водіїв: у Польщі готують нові правила для українських авто
- У Польщі планують запровадити обов'язковий технічний огляд та реєстрацію для автомобілів з українськими номерами, що перебувають у країні тривалий час.
- Уряд Польщі також готує законопроєкт, який обмежить працевлаштування українців за спрощеною процедурою, залишаючи її лише для власників тимчасового захисту.
У Польщі готуються посилити правила для автомобілів на іноземній реєстрації, зокрема з українськими номерами. Мовиться про обов'язковий технічний огляд, а також реєстрацію таких транспортних засобів на території країни.
Як повідомляє портал InPoland, уряд Польщі вже підготував відповідні зміни до нормативних актів.
Дивіться також Польські фермери анонсують страйк на кордоні з Україною: коли та де пройде
Що відомо про зміни?
Нововведення мають на меті врегулювати використання автомобілів, які тривалий час перебувають у країні, але зареєстровані за кордоном. Згідно з підготовленими пропозиціями, власників авто на українських номерах можуть зобов'язати проходити техогляд за польськими правилами.
Як пише bezprawnik.pl, окрім цього, планується запровадження обов'язкової реєстрації таких транспортних засобів у Польщі, якщо вони використовуються на постійній основі. Очікується, що нові вимоги торкнуться насамперед автомобілів, які перебувають у країні тривалий час, зокрема тих, що використовуються для роботи або щоденних поїздок.
У Польщі готують нові правила для українських авто / Фото Unsplash
Деталі щодо термінів запровадження змін та можливих винятків для українців наразі уточнюються. У разі ухвалення нових правил власникам авто на українських номерах доведеться заздалегідь подбати про відповідність транспортних засобів польським технічним вимогам та підготуватися до процедур реєстрації.
Які обмеження щодо працевлаштування українців підготували у Польщі?
- Раніше ми писали, що польський уряд готує законопроєкт, який обмежить працевлаштування українців за спрощеною процедурою, залишаючи її лише для тих, хто має тимчасовий захист.
- Законопроєкт також передбачає збереження зупинення строків в адміністративних провадженнях для іноземців до 2027 року, що може ускладнити правовий захист та легалізацію працевлаштування.