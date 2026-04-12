У Польщі блискавка вдарила в літак із пасажирами: що сталося далі

У Польщі стався надзвичайний інцидент з пасажирським літаком. У борт польських авіаліній LOT Polish Airlines влучила блискавка. Інцидент трапився невдовзі після злету рейсу LO103, який прямував із Варшави до Стамбула.

За даними видання InPoland, літак піднявся в повітря з аеропорту імені Шопена та вже за кілька хвилин польоту, перебуваючи над районом Гарволіна (Мазовецьке воєводство), потрапив під удар блискавки.

Що відомо про інцидент?

Попри це, ситуація залишалася контрольованою. Як повідомив речник перевізника Кшиштоф Мочульський, пасажири навіть не відчули моменту удару. Водночас пілоти, дотримуючись стандартних процедур безпеки, ухвалили рішення повернути літак до Варшави для проведення технічної перевірки.

У компанії запевнили, що всі необхідні перевірки будуть проведені за найвищими стандартами, щоб якнайшвидше повернути повітряне судно до експлуатації. Пасажирам оперативно надали інший літак, і вже приблизно за дві години вони змогли продовжити подорож до Туреччини.



У Польщі блискавка влучила у пасажирський літак

Чи безпечний удар блискавки для літаків?

Фахівці Федерального управління цивільної авіації США наголошують: удари блискавки в літаки – це не рідкість, а цілком звичне явище в авіації. За оцінками експертів, кожен пасажирський літак у середньому може потрапляти під удар блискавки приблизно раз на рік або кожні 1000 польотних годин.

Водночас більшість пасажирів навіть не помічають цього. Головне – сучасні літаки спеціально проєктуються так, щоб витримувати такі удари без загрози для людей на борту. Ба більше, за останні десятиліття не було зафіксовано катастроф комерційних літаків, безпосередньо спричинених блискавкою.

