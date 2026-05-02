У Польщі можна отримати шалений штраф за пікнік: як цього уникнути

Під час травневих вихідних у Польщі багато людей виїжджають на природу. Але мало хто знає, що розпалювання вогню або барбекю поза спеціально відведеними місцями може закінчитися високим штрафом.

Як пише RadioZet, що за порушення правил пожежної безпеки, зокрема за недозволене використання відкритого вогню, штраф може сягати 30 000 злотих.

Що каже закон?

У Польщі в лісах заборонено:

засмічувати територію,

забруднювати ґрунт і воду,

ночувати поза місцями, визначеними власником лісу або надлісничим,

відпускати собак без повідця,

шуміти, а також нищити дерева, рослини, туристичну інфраструктуру, знаки й таблиці.

Окремо діє обмеження щодо вогню: у лісах, на внутрішньолісових територіях і на відстані до 100 метрів від межі лісу заборонено розпалювати вогонь поза спеціально визначеними місцями, користуватися відкритим полум'ям і випалювати верхній шар ґрунту або рослинні рештки.



У Польщі можна отримати шалений штраф за пікнік / Фото Pexels

Де можна розпалювати багаття?

На сайті Державних лісів Польщі прямо написано: вогонь можна розводити тільки у місцях, позначених спеціальними табличками.

Максимальний мандат за розпалювання вогню в недозволеному місці може становити до 5000 злотих, а в крайніх випадках справа може завершитися штрафом до 30 000 злотих.

Які несподівані штрафи існують у Польщі?

У Польщі можна отримати штраф не лише за очевидні порушення, як перевищення швидкості чи неправильне паркування. Деякі правила стосуються повсякденних ситуацій – куріння на зупинці, переходу дороги з телефоном у руках або пошкодження зелених насаджень у громадських місцях. Одне з таких порушень – куріння на зупинках громадського транспорту.

Закон забороняє куріння тютюнових виробів, електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів, зокрема, на зупинках громадського транспорту. Важливо, що заборона діє незалежно від того, чи є поруч інші люди. За порушення цього правила передбачений штраф до 500 злотих.