Несподівана петиція: у Польщі вимагають скасувати популярне свято

Цього року кількість державних вихідних у Польщі зросла до 14. До офіційного переліку вперше додали Святвечір – 24 грудня. Водночас таке розширення календаря свят влаштовує не всіх.

Як пише In Poland, до польського Сейму подали петицію з вимогою скоротити кількість вихідних днів і зробити 6 січня, свято Трьох Королів (Богоявлення), звичайним робочим днем, передає 24 Канал.

Відповідну петицію Комітет Сенату з питань петицій отримав у середині 2025 року. Її автор наголошує, що надмірна кількість державних вихідних негативно впливає на економіку, зменшуючи кількість робочих днів і призводячи до простоїв у виробництві та сфері послуг.

На його думку, скорочення святкових днів могло б підвищити продуктивність праці та позитивно позначитися на загальній економічній ситуації в країні. Автор петиції також зазначає, що календар державних свят повинен відповідати актуальним соціальним і економічним реаліям, а не лише історичним чи релігійним традиціям.



У Польщі можуть скасувати популярне свято / Фото Unsplash

Яка позиція польського Сейму?

Водночас наразі розгляд цієї пропозиції офіційно не запланований, і залишається невідомим, чи Сейм або Сенат узагалі візьмуть її до розгляду. Свято Трьох Королів стало державним вихідним у Польщі відносно нещодавно.

Цікаво! Історично Три Королі вже було державним святом у Польщі до 1960 року. Тоді комуністична влада виключила його з офіційного календаря, і лише через понад пів століття свято повернулося як вихідний день.

Як зазначає Public Holiday, наразі Польща з 14 державними вихідними перебуває приблизно на середньоєвропейському рівні. Для порівняння, у Словаччині та Литві нараховується по 15 офіційних святкових днів.

Який день став вихідним у Польщі?