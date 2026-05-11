Тисячі українських медиків у Польщі опинилися під загрозою звільнення: у чому причина

У Польщі почали масово скасовувати умовні ліцензії лікарям з-за меж ЄС, більшість із яких – громадяни України. Причиною стало те, що медики не надали сертифікат про знання польської мови на рівні B1.

За даними польського видання Interia, з 1 травня Вища медична рада Польщі (Naczelna Rada Lekarska) вже анулювала дозволи 146 лікарям-іноземцям.

Чому українські лікарі опинилися під загрозою?

Після початку повномасштабної війни Польща спростила доступ українських медиків до роботи в лікарнях через гострий дефіцит кадрів. Тоді лікарі могли отримати так звані умовні ліцензії без повної процедури підтвердження дипломів. Однак тепер правила посилюються.

Щоб продовжити роботу, медики повинні:

підтвердити знання польської мови на рівні B1,

пройти нострифікацію диплома,

завершити інтернатуру,

скласти державний іспит LEK (Lekarski Egzamin Końcowy).

Ті, хто втратив ліцензію, не можуть просто "продовжити" дозвіл – процедуру доведеться проходити фактично заново.

Скільки українців опинилися під загрозою звільнення?

Президент Вищої медичної ради Лукаш Янковський заявив, що в Польщі працює приблизно 3000 українських лікарів, і близько третини з них досі не надали мовний сертифікат. За його словами, перевірки та анулювання дозволів триватимуть і далі.

Якщо хтось не розмовляє польською, він не повинен працювати лікарем у Польщі,

– заявив Янковський.

Він також розкритикував рішення польського МОЗ, яке хоче дозволити медикам без мовного сертифіката працювати ще один рік.



Що буде далі?

Тимчасові умовні ліцензії, запроваджені через війну, в Польщі більше не видаються, а раніше видані діють максимум до осені 2029 року. Щоб продовжити роботу в польських закладах після цього, українським лікарям доведеться пройти інтернатуру, скласти іспит LEK та нострифікувати університетський диплом – тобто фактично підтвердити кваліфікацію заново.

Зауважимо, що Польща багато років стикається з нестачею медичних працівників. Саме українські лікарі після 2022 року частково закрили кадровий дефіцит у лікарнях, особливо в регіонах. Тепер польська влада опинилася між двома проблемами:

необхідністю підтримувати стандарти медицини та мови,

ризиком втратити частину персоналу в системі охорони здоров'я.

Ситуація може вплинути не лише на українських медиків, а й на роботу лікарень у країні загалом. Раніше ми писали, що у Польщі рівень безробіття досяг 6,1%, що є найвищим показником із травня 2021 року. Безробіття найбільше зросло серед людей віком 35 – 54 років, переважно з професійною або середньою освітою.