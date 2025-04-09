В найбільших містах Грузії масові блекаути: що відбувається в країні

У ніч з 8 на 9 квітня в більшості регіонів Грузії сталися масштабні відключення електроенергії, в результаті чого жителі міст залишилися без світла. А об'єкти критичної інфраструктури були змушені перемкнутися на генератори.

Наразі офіційну причину відключення не відомо. Про це пише 24 Канал з посиланням на Mtavari Arkhi.

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Понад 16 міст Грузії без електропостачання

За наявною інформацією, світло зникло в частинах Тбілісі, а також у містах Мцхета, Каспі, Горі, Батумі, Озургеті, Поті, Боржомі, Бакуріані, Кутаїсі, Чіатура, Чохатаурі, Телаві, Зестафоні, Лагодехі, Зугдіді – загалом постраждали понад 16 населених пунктів.

Приблизно о 2:05 ночі за місцевим часом у Тбілісі сталося відключення електроенергії, повідомляла грузинська компанія з розподілу електроенергії "Телміко". Компанія заявила, що відключення було спричинене великою аварією, і очікується, що ремонтні роботи будуть завершені протягом ночі.

Відключення електроенергії сталося через велику аварію, але процес відновлення розпочався. Поступово, протягом усієї ночі, електропостачання буде забезпечено всім абонентам,

– зазначили в "Телміко".

Повідомлення з соціальних мереж свідчать про те, що об'єкти інфраструктури були підключені до генераторів. Після цього було відновлено електропостачання багатьох районів Батумі, а також районів узбережжя Чорного і Каспійського морів та Тбілісі.

Однак, місцеві жителі висловлюють занепокоєння, заявляючи, що в багатьох будинках світло тьмяне, мерехтливе і періодично вимикається.

До слова, раніше уряд Грузії скоротив безвізовий режим для українців.